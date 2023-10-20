19 октября парламент сделал первый шаг для ликвидации прокремлевской церкви в Украине. Исполняющий обязанности министра культуры Украины Ростислав Карандеев в эфире телемарафона объяснил, что будет, когда законопроект о запрете УПЦ подпишет Зеленский.
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Священники – в ВТО, имущество – государству
Законопроект № 8371 о запрете религиозных организаций, связанных с Россией, ожидает еще второе чтение в Верховной Раде и подпись президента. Однако уже сейчас возникают вопросы о дальнейшей судьбе священников из УПЦ и имущества, которое находится в ее использовании.
Что касается клириков московского патриархата, то им давно уже предлагали перейти под главенство Православной церкви Украины, уточнил Карандеев. И сейчас они также имеют право перейти в ПЦУ.
Вопрос о имуществе и территориях, которыми пользуется УПЦ, будет решаться после того, как государство вернет их в свою собственность. Так, например, случилось с Лаврой.
В дальнейшем будем рассматривать ее будущее, в частности вовлечение в осуществление религиозных культов и обеспечение и в дальнейшем монашеской жизни на этой святой территории,
– подчеркнул Карандеев.
Как голосовали за запрет московской церкви
- За ликвидацию пророссийских религиозных общин проголосовали 267 депутатов. Известно, что против законопроекта проголосовали 14 депутатов, двое воздержались и 17 не голосовали. Среди тех, кто не поддержал запрет УПЦ МП – 11 депутатов от "Платформы за жизнь и мир", а также трое от "Восстановления Украины".
- Также известно, что голосование за запрет УПЦ проигнорировало 72 нардепа. Они сделали вид, что "отсутствуют", хотя в тот день голосовали за другие законы.
- Во время голосования за законопроект между депутатами разных фракций произошла драка.
- Народный депутат Наталья Пипа заявила, что до второго чтения в Раде в законопроект еще будут вносить правки. Это может занять от 2 месяцев до полугода. Также депутат отметила, что параллельно будут готовить законопроекты, которые позволят приходам УПЦ МП упрощенно переходить в ПЦУ и изменять устав. То же касается и перехода имущества.