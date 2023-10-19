Законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с Россией, принят в первом чтении. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Первый шаг для ликвидации прокремлевской церкви в Украине

19 октября Верховная Рада на очередном заседании поддержала запрет УПЦ МП большинством голосов.

Как голосовали по фракциям:

Слуга народа – 175;

Европейская солидарность – 26;

Батькивщина – 17;

Платформа за жизнь и мир – 1;

За будущее – 8;

Голос – 18;

Доверие – 12;

Восстановление Украины – 0;

Известно, что против законопроекта проголосовали 15 депутатов, двое воздержались и 17 не голосовали. Среди тех, кто не поддержал запрет УПЦ МП – 11 депутатов от "Платформы за жизнь и мир", а также трое от "Восстановления Украины".

Голосование по фракциям / Фото "Честно"

СБУ разоблачила несколько десятков священников в рядах УПЦ МП, которые работали на Россию