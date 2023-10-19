Российские источники отмечали, что, вероятно, ротные подразделения двух украинских бригад морской пехоты совершили штурм через Днепр на левый берег 17 – 18 октября. Ситуацию проанализировал ISW.

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Захватчики обеспокоены активностью украинских воинов

Как отметили аналитики, геолокационные кадры, опубликованные 18 октября, показывают, что украинские силы продвинулись к северу от Песчановки (14 километров на восток от Херсона и 3 километра от реки Днепр) и до села Пойма (11 километра на восток от Херсона и 4 километра от реки Днепр).

Российский милблогер утверждал, что две "штурмовые группы" якобы высадились на восточном берегу Днепра и прорвали начальную российскую оборону, заняв всю Пойму и позиции на северной окраине Песчановки днем 17 октября. Позже заявил, что оккупанты якобы "отбросили" войска с этих позиций в сторону Днепра.

Также он предположил, что российские захватчики удерживают только позиции на южной окраине населенного пункта. Вражеское минобороны признало украинские операции, утверждая, что российские силы якобы "остановили" четыре украинских "диверсионно-разведывательных группы" вблизи Подстепного, что 16 километров восточнее Херсона, и села Пойма.

Другой милблогер также заявил, что украинские войска заняли деревню в ночь на 18 октября.

Российские источники выразили явную обеспокоенность продолжающейся украинской деятельностью на восточном берегу Херсонской области и представили эту деятельность как часть потенциально большей украинской операции,

– отметили в ISW.

Аналитики добавили, что большинство российских заявлений о событиях на восточном берегу преимущественно происходят из одного источника – от известного российского милблогера, недавно сосредоточившего свое внимание на этом участке фронта.

"Российские источники характеризовали "атаки", о которых сообщалось, как попытку Украины расширить "плацдарм" на восточном берегу и начальные этапы большей наступательной операции через реку Днепр", – добавили в Институте изучения войны.

Путин назвал украинские действия в Херсонской области "очередным контрнаступлением" и продолжил свою типичную абсурдную риторику, назвав все украинские наступательные операции "неудачными".

Российский милблогер выразил обеспокоенность по поводу украинского наступления через Днепр на протяжении 2023 года и усилил свои предостережения в конце сентября. Он обвинил вражеское минобороны, что не восприняло угрозу всерьёз.

Беспокойство России относительно способности российских войск отразить возможную украинскую наступательную операцию через Днепр может быть частично связано с состоянием российской группировки сил на левом берегу,

– отметили в ISW.

Добавили, что командование страны-агрессора за последние месяцы взыскало относительно больше элитных подразделений из Херсонского направления для поддержки оборонных операций в Запорожской области. Вероятно, оккупанты рассматривают Херсон как "спокойный сектор", а текущий состав сил в этом районе, вероятно, относительно менее боеспособен.

17 октября руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты продолжают передислоцировать подготовленные подразделения из Херсонского направления на Запорожское и восточное направления.

Возможно, противник недавно передислоцировал части 41 общевойсковой армии и 810 отдельной морской пехотной бригады (Черноморский флот) на Херсонское направление. Однако, непонятно, где именно они развернуты. Ранее сообщалось, что украинские контрнаступательные операции привели к тому, что на 22 сентября 810-я ОМБр была небоеспособной.

ISW не будет делать предположения о масштабах и перспективах текущей украинской деятельности на восточном берегу Херсонской области, но не оценивает, что украинские силы создали плацдарм на восточном берегу Херсонской области, пригодный для дальнейшего маневра значительных механизированных сил в настоящее время,

– отметили аналитики.

В то же время подчеркнули, что "известные и в целом надежные российские источники" обсуждают деятельность Украины на восточном берегу как имеющую больший масштаб, чем ранее задокументированные "тактические рейды украинских сил через реку".

О левом берегу упоминали в сводке Генштаба

Заметим, о левом берегу упоминали в вечерней сводке Генштаба ВСУ 18 октября. В частности, среди населенных пунктов, по которым ударила вражеская авиация, указана Песчановка. Это село расположено на левом берегу.

"На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационных ударов неподалеку от Новоберислава, Казацкого, Ольговки, Приднепровского и Песчановки Херсонской области", – говорилось в сводка.

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Оккупанты осознают, что сражаться мы будем серьезно

Ситуацию в Херсонской области в эфире телемарафона прокомментировала руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга. Заметила, что происходит беспорядочное перемещение врага.

Они оккупанты действительно выискивают для себя новые позиции, ищут места для будущих холодов, где их переждать. Поскольку осознают, что сражаться мы будем серьезно и им придется держать оборону еще ту, еще крепче,

– подчеркнула Наталья Гуменюк.

Поэтому российские захватчики тяготеют к рубежам, которые укреплены железобетонными конструкциями, пытаются там закрепиться. Кстати, местные жители подчеркивают, что у оккупантов обострилась болезнь мародерства.

"Обычно такое бывает, когда они отдают себе отчет, что в эти населенные пункты они вряд ли вернутся. Поэтому когда они массированно упаковывают вещи и отправляют посылки за поребрик – это признак того, что они отдают себе отчет: здесь им не рады", – подытожила Гуменюк.