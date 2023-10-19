Російські джерела зазначали, що, ймовірно, ротні підрозділи двох українських бригад морської піхоти здійснили штурм через Дніпро на лівий берег 17 – 18 жовтня. Ситуацію проаналізував ISW.

Читайте також Перекидають техніку й боєприпаси: росіяни активно готуються до боїв на Херсонщині

Загарбники стурбовані активністю українських воїнів

Як зазначили аналітики, геолокаційні кадри, опубліковані 18 жовтня, показують, що українські сили просунулися на північ від Піщанівки (14 кілометрів на схід від Херсона та 3 кілометри від річки Дніпро) і до села Пойма (11 кілометри на схід від Херсона та 4 кілометри від річки Дніпро).

Російський мілблогер стверджував, що 2 "штурмові групи" нібито висадилися на східному березі Дніпра та прорвали початкову російську оборону, зайнявши всю Пойму й позиції на північній околиці Піщанівки вдень 17 жовтня. Пізніше заявив, що окупанти нібито "відкинули" війська з цих позицій у бік Дніпра.

Також він припустив, що російські загарбники утримують лише позиції на південній околиці населеного пункту. Вороже міноборони визнало українські операції, стверджуючи, що російські сили нібито "зупинили" чотири українські "диверсійно-розвідувальні групи" поблизу Підстепного, що 16 кілометрів на схід від Херсона, та села Пойма.

Інший мілблогер також заявив, що українські війська зайняли село в ніч на 18 жовтня.

Російські джерела висловили явну стурбованість триваючою українською діяльністю на східному березі Херсонської області та представили цю діяльність як частину потенційної більшої української операції,

– зауважили в ISW.

Аналітики додали, що більшість російських заяв про події на східному березі переважно походять з одного джерела – від відомого російського мілблогера, який нещодавно зосередив свою увагу на цій ділянці фронту.

"Російські джерела характеризували "напади", про які повідомлялося, як спробу України розширити "плацдарм" на східному березі та початкові етапи більшої наступальної операції через річку Дніпро", – додали в Інституті вивчення війни.

Путін назвав українські дії на Херсонщині "черговим контрнаступом" і продовжив свою типову абсурдну риторику, назвавши всі українські наступальні операції "невдалими".

Російський мілблогер висловив занепокоєння щодо українського наступу через Дніпро впродовж 2023-го та посилив свої застереження наприкінці вересня. Він звинуватив вороже міноборони, що не сприйняло загрозу серйозно.

Занепокоєння Росії щодо здатності російських військ відбити можливу українську наступальну операцію через Дніпро може бути частково пов'язане зі станом російського угруповання сил на лівому березі,

– зауважили в ISW.

Додали, що командування країни-агресора упродовж останніх місяців стягнуло відносно більше елітних підрозділів з Херсонського напрямку для підтримки оборонних операцій у Запорізькій області. Ймовірно, окупанти розглядають Херсон як "спокійний сектор", а поточний склад сил у цьому районі, ймовірно, відносно менш боєздатний.

17 жовтня керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що окупанти продовжують передислокувати підготовлені підрозділи з Херсонського напрямку на Запорізький та східний напрямки.

Можливо, противник нещодавно передислокував частини 41-ї загальновійськової армії та 810-ї окремої морської піхотної бригади (Чорноморський флот) на Херсонський напрямок. Однак, незрозуміло, де саме їх розгорнуто. Раніше повідомляли, що українські контрнаступальні операції призвели до того, що станом на 22 вересня 810-а ОМБр була небоєздатною.

ISW не буде робити припущення щодо масштабів і перспектив поточної української діяльності на східному березі Херсонської області, але не оцінює, що українські сили створили плацдарм на східному березі Херсонської області, придатний для подальшого маневру значних механізованих сил у цей час,

– зазначили аналітики.

Водночас наголосили, що "відомі та загалом надійні російські джерела" обговорюють діяльність України на східному березі як таку, що має більший масштаб, ніж раніше задокументовані "тактичні рейди українських сил через річку".

Про лівий берег згадували у зведенні Генштабу

Зауважимо, про лівий берег згадували у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 18 жовтня. Зокрема, серед населених пунктів, по яких била ворожа авіація, вказана Піщанівка. Це село розташоване на лівому березі.

"На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Новоберислава, Козацького, Ольгівки, Придніпровського та Піщанівки Херсонської області", – йшлося у зведенні.

Зверніть увагу! Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

Окупанти усвідомлюють, що битися ми будемо серйозно

Ситуацію на Херсонщині в ефірі телемарафону прокоментувала керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня. Зауважила, що відбувається хаотичне переміщення ворога.

Вони дійсно вишукують для себе нові позиції, шукають місця для майбутніх холодів, де їх перечекати. Оскільки усвідомлюють, що битися ми будемо серйозно і їм доведеться тримати оборону ще ту, ще міцнішу,

– підкреслила Наталія Гуменюк.

Тому російські загарбники тяжіють до тих рубежів, які укріплені залізобетонними конструкціями, намагаються там закріпитися. До речі, місцеві мешканці підкреслюють, що в окупантів загострилась хвороба мародерства.

"Зазвичай таке буває, коли вони усвідомлюють, що в ці населені пункти вони навряд чи повернуться. Тому коли вони масовано пакують речі і відправляють посилки за поребрик – це ознака того, що вони усвідомлюють: тут їм не раді", – підсумувала Гуменюк.