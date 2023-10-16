Про це повідомили у військовому партизанському русі. Окрім того, на території тимчасово окупованого півострова агенти "Атеш" помітили посилення перекидання ворожої техніки й боєприпасів на материкову Україну.

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Ворог готується до боїв на Херсонщині

Агент "Атеш" у збройних силах Росії повідомив, що наразі триває активна підготовка до масштабних битв на Херсонщині. Окупанти почали переміщати свої командні пункти з Генічеська до Джанкойського району. Уже відомо про два такі випадки.

Крім того, агенти у Криму спостерігають інтенсифікацію перекидання ворогом військової техніки та боєприпасів на материкову Україну. Помітили залізничний ешелон.

До 20 вагонів з боєприпасами, 5 БТР, 10 Уралів, 8 артилерійських гармат 152 калібру та багато іншого. Ми зробимо все, щоб ця техніка не доїхала до місця призначення!

– підкреслили в "Атеш".

Додали, що агенти продовжують здобувати інформацію про діяльність та плани агресора. Окупанти не втримаються на українській землі.

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