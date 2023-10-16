Про це повідомили у військовому партизанському русі. Окрім того, на території тимчасово окупованого півострова агенти "Атеш" помітили посилення перекидання ворожої техніки й боєприпасів на материкову Україну.
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Ворог готується до боїв на Херсонщині
Агент "Атеш" у збройних силах Росії повідомив, що наразі триває активна підготовка до масштабних битв на Херсонщині. Окупанти почали переміщати свої командні пункти з Генічеська до Джанкойського району. Уже відомо про два такі випадки.
Крім того, агенти у Криму спостерігають інтенсифікацію перекидання ворогом військової техніки та боєприпасів на материкову Україну. Помітили залізничний ешелон.
До 20 вагонів з боєприпасами, 5 БТР, 10 Уралів, 8 артилерійських гармат 152 калібру та багато іншого. Ми зробимо все, щоб ця техніка не доїхала до місця призначення!
– підкреслили в "Атеш".
Додали, що агенти продовжують здобувати інформацію про діяльність та плани агресора. Окупанти не втримаються на українській землі.
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Окупанти активізували наступ поблизу Авдіївки
- Бійці Путіна активізували наступальні дії в районі Авдіївки. Зокрема, здійснили понад сотню невдалих спроб витіснити наших захисників з позицій в районах на схід від Степового, Ласточкиного, Тоненького, Кераміка, Сєвєрного, Невельського, Нетайлового та Первомайського Донецької області.
- У Генштабі повідомили, що підрозділи ЗСУ дали відсіч усім атакам агресора. Сили оборони ліквідували ще сотні окупантів, десятки танків та бронемашин.