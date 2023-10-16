Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, что сначала Рада должна рассмотреть приоритетные законопроекты, а не запрет Украинской православной церкви Московского патриархата.

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Арахамия говорит, что есть более важные законопроекты, чем запрет УПЦ МП

По словам Арахамии, говорится о законопроектах, касающихся внешнего финансирования Украины, а также начале переговоров о вступлении в ЕС.

У меня есть четкие задачи, от них зависит внешнее финансирование от доноров, начало переговоров по вступлению в ЕС и бюджетный процесс, имеющий четкие временные рамки. Пока это не будет проголосовано – все остальное я считаю политическими позициями разных партий,

– сказал Арахамия.

Как сказал глава фракции "Слуга нарда", в парламенте есть множество резонансных решений: от легализации медицинского каннабиса до закона об оружии.

"Я нахожусь над схваткой. Я ни в ту, ни в другую церковь не хожу, поэтому могу позволить себе роскошь наблюдать за соревновательным процессом", – добавил он.

Запрет УПЦ МП: контекст