Социологические опросы показали, что 66% украинцев выступают против функционирования московской церкви в Украине. Голосование в Верховной раде покажет, кто до сих пор заиграет с Россией.
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Запрет будет рассмотрен в Раде
В День Независимости Украины народные депутаты начали сбор подписей под обращением к председателю Верховной рады относительно запрета деятельности УПЦ МП на территории Украины. Инициатором законопроекта выступила заместитель председателя фракции "Голос" Юлия Клименко. Депутатам 5 октября удалось собрать необходимые для рассмотрения в зале голоса.
226 подписей народных депутатов собрано за обращение к Руслану Стефанчуку о внесении в зал на голосование запрета московской церкви, следовательно, голоса в зале есть,
– написала Юлия Клименко.
Менее чем через два месяца удалось собрать необходимые подписи / Юлия Клименко
Ранее нардепка убеждала, что запрет УПЦ МП "давно уже не вопрос религии, а вопрос национальной безопасности для Украины". Теперь рассмотрение поправок в отношении российской церкви должно быть рассмотрено на ближайшем заседании.
Деятельность московской церкви
- Некоторые области Украины самостоятельно приняли решение о запрет функционирования Московского патриархата на их территории – преимущественно это Запад страны. Также часть регионов прекратили действия договорившего УПЦ МП на пользование землей.
- С начала полномасштабного вторжения СБУ удалось разоблачить 60 служителей УПЦ МП, работавшие на Россию, торговали оружием и детской порнографией. Двух агентов Кремля в рясах удалось задержать, а затем обменять на украинских защитников
- Ранее патриарх Кирилл прямо заявил, что УПЦ МП есть неотделимой частью РПЦ, даже несмотря на заявления об "отсоединении". Ему не нравится, что церковь хотят разделить – похоже, после окончательного запрета делить будет нечего.