Социологические опросы показали, что 66% украинцев выступают против функционирования московской церкви в Украине. Голосование в Верховной раде покажет, кто до сих пор заиграет с Россией.

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Запрет будет рассмотрен в Раде

В День Независимости Украины народные депутаты начали сбор подписей под обращением к председателю Верховной рады относительно запрета деятельности УПЦ МП на территории Украины. Инициатором законопроекта выступила заместитель председателя фракции "Голос" Юлия Клименко. Депутатам 5 октября удалось собрать необходимые для рассмотрения в зале голоса.

226 подписей народных депутатов собрано за обращение к Руслану Стефанчуку о внесении в зал на голосование запрета московской церкви, следовательно, голоса в зале есть,

– написала Юлия Клименко.

Менее чем через два месяца удалось собрать необходимые подписи / Юлия Клименко

Ранее нардепка убеждала, что запрет УПЦ МП "давно уже не вопрос религии, а вопрос национальной безопасности для Украины". Теперь рассмотрение поправок в отношении российской церкви должно быть рассмотрено на ближайшем заседании.

Деятельность московской церкви