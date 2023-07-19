Кирилл, благословлявший российские войска на войну в Украине, соответствующее заявление сделал во время так называемой проповеди 18 июля. Следует добавить, что в УПЦ МП заявляли о якобы отсоединение от российской православной церкви, пишет 24 Канал.

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Что заявил Кирилл, благословляющий войска России на войну в Украине

Сохраняется, хотя и недостаточно ярко выраженное, на мой взгляд, крепкое единство российской православной церкви. И сегодня те же силы, которые стремились разделить страну и народ наш, делают все для того, чтобы оторвать православную церковь на Украине (Кирилл сказал "на", а не "в" Украине – 24 Канал) от полноты российской православной церкви,

– заявил так называемый патриарх.

Он также жаловался, что так называемая "Святая Русь", под которой он понимает Украину и Белорус, "вновь разделилась через измену, желание угодить каким-то далеко отдаленным от нашей страны (России – 24 Канал) политическим силам".

По кремлевским методикам, путинский патриарх заявил, что война в Украине якобы "не против плоти и крови, но против "мироправителей тьмы".

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Кратко о псевдонезависимости УПЦ МП