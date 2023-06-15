Тогда 54% опрошенных выступали за полный запрет УПЦ МП. Также увеличилось количество тех, кто считает, что власти должны вмешаться в деятельность украинской православной церкви московского патриархата.

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Что люди думают о деятельности УПЦ МП

По результатам опроса с 78% в декабре 2022 года до 85% сейчас стало больше украинцев, считающих, что государство так или иначе должно вмешаться в деятельность УПЦ МП,

– говорится в сообщении.

Кроме того, с 54% до 66% увеличилось количество убежденных – церковь московского патриархата должна быть полностью запрещена в Украине.

Еще 19% опрошенных считают, что должен быть несколько более "мягкий" подход к УПЦ МП: он не предусматривает полного запрета, однако эти люди выступают за то, чтобы церковь контролировала и присматривала за ней государство. Следует отметить, что в декабре 2022 года таких людей было 24%.



66% украинцев убеждены, что УПЦ МП нужно полностью запретить в Украине / Инфографика КМИС

Интересно, что на половину меньше стало людей, выступающих за то, что ничего не нужно делать и не вмешиваться в дела УПЦ МП, а расследовать лишь некоторые возможные случаи правонарушений. Так, количество этих лиц уменьшилось с 12% до 6%.

Больше всего за запрет УПЦ МП выступают люди в Центре и на Западе Украины:

75% – на Западе;

70% – в Центре.



Что думают люди об УПЦ МП в регионах / Инфографика КМИС

Обратите внимание! Исследования проводились с 26 мая по 5 июня 2023 года методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Так опросили 1029 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма. При обычных обстоятельствах формально статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%, 1,5% – для показателей, близких к 5%.

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Суд не разрешил УПЦ МП проводить богослужения в Лавре

Глава Минкульта Александр Ткаченко 13 июня заявил, что Хозяйственный суд Киева не удовлетворил иск украинской православной церкви московского патриархата. Последняя хотела совершать богослужение в Киево-Печерской лавре.

Представителей мужского Монастыря УПЦ МП не было на заседании. Суд решил не давать Украинской Православной Церкви Московского патриархата возможности пользоваться имуществом Лавры.