Тогда 54% опрошенных выступали за полный запрет УПЦ МП. Также увеличилось количество тех, кто считает, что власти должны вмешаться в деятельность украинской православной церкви московского патриархата.

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Что люди думают о деятельности УПЦ МП

По результатам опроса с 78% в декабре 2022 года до 85% сейчас стало больше украинцев, считающих, что государство так или иначе должно вмешаться в деятельность УПЦ МП,
– говорится в сообщении.

Кроме того, с 54% до 66% увеличилось количество убежденных – церковь московского патриархата должна быть полностью запрещена в Украине.

Еще 19% опрошенных считают, что должен быть несколько более "мягкий" подход к УПЦ МП: он не предусматривает полного запрета, однако эти люди выступают за то, чтобы церковь контролировала и присматривала за ней государство. Следует отметить, что в декабре 2022 года таких людей было 24%.


66% украинцев убеждены, что УПЦ МП нужно полностью запретить в Украине / Инфографика КМИС

Интересно, что на половину меньше стало людей, выступающих за то, что ничего не нужно делать и не вмешиваться в дела УПЦ МП, а расследовать лишь некоторые возможные случаи правонарушений. Так, количество этих лиц уменьшилось с 12% до 6%.

Больше всего за запрет УПЦ МП выступают люди в Центре и на Западе Украины:

  • 75% – на Западе;
  • 70% – в Центре.


Что думают люди об УПЦ МП в регионах / Инфографика КМИС

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Суд не разрешил УПЦ МП проводить богослужения в Лавре

Глава Минкульта Александр Ткаченко 13 июня заявил, что Хозяйственный суд Киева не удовлетворил иск украинской православной церкви московского патриархата. Последняя хотела совершать богослужение в Киево-Печерской лавре.

Представителей мужского Монастыря УПЦ МП не было на заседании. Суд решил не давать Украинской Православной Церкви Московского патриархата возможности пользоваться имуществом Лавры.