Молебен прошел в помещении церкви Всех святых, которую построили за деньги Ивана Мазепы. Именно в этот день, 325 лет назад, церковь впервые освятили.

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Это событие станет началом возрождения в украинской Лавре традиции чествования выдающихся фигур национальной истории и культуры. А в лаврских храмах будет звучать молитва Богу за Украину, за защитников и защитниц нашей страны и нашего народа,

– отмечали представители Минкульта.

Во время мероприятия объявили о начале реставрационных работ и представят новый проект – Музейный центр "Гетман Иван Мазепа и его сутки". Он будет базироваться в Онуфриевской башне.

Гетман Иван Мазепа предпринимал шаги на пути независимости Украины. В России Мазепу называют "изменником".

Мероприятие состоялось по благословению митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Историческая справка. Иван Мазепа был украинским политическим и государственным деятелем, возглавлял Запорожское войско, был гетманом. Приказом российского императора Петра I в 1708 году Мазепу отлучили от церкви и подвергли анафеме за то, что он перешел на сторону шведского короля Карла XII в ходе Северной войны.

Кстати, РПЦ и Украинская православная церковь московского патриархата анафему до сих пор не сняли.