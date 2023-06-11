Молебен прошел в помещении церкви Всех святых, которую построили за деньги Ивана Мазепы. Именно в этот день, 325 лет назад, церковь впервые освятили.
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Это событие станет началом возрождения в украинской Лавре традиции чествования выдающихся фигур национальной истории и культуры. А в лаврских храмах будет звучать молитва Богу за Украину, за защитников и защитниц нашей страны и нашего народа,
– отмечали представители Минкульта.
Во время мероприятия объявили о начале реставрационных работ и представят новый проект – Музейный центр "Гетман Иван Мазепа и его сутки". Он будет базироваться в Онуфриевской башне.
Гетман Иван Мазепа предпринимал шаги на пути независимости Украины. В России Мазепу называют "изменником".
Мероприятие состоялось по благословению митрополита Киевского и всея Украины Епифания.
Кстати, РПЦ и Украинская православная церковь московского патриархата анафему до сих пор не сняли.