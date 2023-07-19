Кіріл, який благословляв російські війська на війну в Україні, відповідну заяву зробив під час так званої проповіді 18 липня. Варто додати, що в УПЦ МП заявляли про нібито від'єднання від російської православної церкви, пише 24 Канал.

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Що заявив Кіріл, який благословляє війська Росії на війну в Україну

Зберігається, хоч і недостатньо яскраво виражена, на мій погляд, міцна єдність російської православної церкви. І сьогодні ті ж сили, які прагнули розділити країну та народ наш, роблять все для того, щоб відірвати православну церкву на Україні (Кіріл сказав "на", а не "в" Україні – 24 Канал) від повноти російської православної церкви,

– заявив так званий патріарх.

Він також скаржився, що так звана "Свята Русь", під якою він розуміє Україну та Білорус, "знову розділилася через зраду, бажання догодити якимось далеко віддаленим від нашої країни (Росії – 24 Канал) політичним силам".

За кремлівськими методичками, путінський патріарх заявив, що війна в Україні нібито "не проти плоті та крові, але проти "світоправителів пітьми".

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Коротко про псевдонезалежність УПЦ МП