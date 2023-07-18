Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов показав фото з Києво-Печерської лаври. Там поставили скриньку для збору коштів на заставу для Паші "Мерседеса".

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В УПЦ МП збирають на заставу "Мерседесу"

Сума застави за Пашу "Мерседеса" становить 33 мільйони 300 тисяч гривень. Тож УПЦ МП вирішила позбирати кошти на підозрюваного зі своїх вірян.

Андрій Ковальов розповів, що побачив таку скриньку у храмі святого Агапіта Печерського. Попи організували збір на заставу просто в скриньку для пожертв.



У храмі УПЦ МП збирають гроші на заставу "Мерседесу" / Фото Андрія Ковальова

Поки весь український народ збирає гроші на безпілотники для Збройних Сил України, донатить на оборону України та перемогу над російськими окупантами, – у Києво-Печерській Лаврі адепти московського патріархату збирають гроші на заставу підозрюваного агента кремля, так званого "митрополита Павла" – громадянина Петра Лебедя, як він сам просив його називати не "Паша "Мерседес", а "Паша Тесла",

– написав Ковальов.

У коментарях запропонували дочекатися кінця збору коштів, а потім передати їх на ЗСУ. Деякі користувачі іронізують, що у скриньку 33 мільйони не влізе, проте УПЦ МП знайшла вихід – на сторінці Лаври в інстаграмі теж розпочато збір коштів на заставу Лебедю за реквізитами.

Після розголосу в мережі цей допис зник. Проте залишились скриншоти, які це підтверджують.



УПЦ МП організувало збір на заставу "Мерседесу" / Скриншот

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