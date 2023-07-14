Митрополит УПЦ МП Павло Лебідь, також відомий як Паша "Мерседес", зробив цинічну заяву про Росію. Це сталося у п'ятницю, 14 липня, на суді під час спілкування з журналістами.

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Що сказав Паша "Мерседес" про Росію

Представники ЗМІ кілька разів запитали скандального священнослужителя про те, чи вважає він Росію країною-агресоркою. Той спочатку ухилявся від прямої відповіді. Митрополит Павло заявив, що засуджує агресію, але не уточнив, чию та проти кого.

Коли йому знову поставили питання, Паша "Мерседес" дав цинічну відповідь.

Росію не вважаю агресором, тому що у мене там живе сестра,

– сказав він.

Митрополит УПЦ МП додав, що він засуджує "тих, хто робить цю агресію". Коли в нього запитали, хто ж тоді робить цю агресію, він запропонував "подивитися". Коли в нього поцікавилися, чи вважає він, що Росія не робить агресію, Павло Лебідь відповів: "Я цього не сказав – це ви сказали".

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