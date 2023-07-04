Відповідне відео поширили у мережі. Своє невдоволення митрополит озвучив у залі суду. Каже, що поміняти свій мерседес довелось якраз таки завдяки журналістам.

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Я вже не Паша "Мерседес", я вже "Тесла". Дякуючи вам поміняв. Нате, оце права її (показуючи свою праву ногу в електронному браслеті). Я ж на підзарядці сиджу постійно,

– сказав митрополит.

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Довідка. Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту повинен був закінчитись до 1 липня, однак поносити браслет таки доведеться на два місяці довше. Під домашнім арештом колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла залишив Солом'янський районний суд Києва.

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