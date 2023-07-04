Відповідне відео поширили у мережі. Своє невдоволення митрополит озвучив у залі суду. Каже, що поміняти свій мерседес довелось якраз таки завдяки журналістам.
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Я вже не Паша "Мерседес", я вже "Тесла". Дякуючи вам поміняв. Нате, оце права її (показуючи свою праву ногу в електронному браслеті). Я ж на підзарядці сиджу постійно,
– сказав митрополит.
Павло Лебідь заявив, що тепер Паша "Тесла": відео
Павло Лебідь порушив домашній арешт: їздив на обід в Лавру
- За два дні до завершення попереднього терміну цілодобового домашнього арешту митрополита помітили біля Лаври. Павло Лебідь давав вірянам цілувати свою руку та хрестив їх.
- Сам митрополит не прокоментував порушення умов цілодобового арешту. Натомість його адвокат заявив, що екснамісник "заїхав пообідати" в Лаврі.