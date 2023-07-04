Соответствующее видео было распространено в сети. Свое недовольство митрополит озвучил в зале суда. Говорит, что поменять свой мерседес пришлось как раз благодаря журналистам.

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Я уже не Паша "Мерседес", я уже "Тесла". Благодаря вам поменял. Нате, вот права ее (показывая свою правую ногу в электронном браслете). Я же на подзарядке сижу постоянно,

– сказал митрополит.

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Справка. Мера пресечения в виде домашнего ареста должна была закончиться до 1 июля, однако поносить браслет все-таки придется на два месяца дольше. Под домашним арестом бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла оставил Соломенский районный суд Киева.

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