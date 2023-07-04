Соответствующее видео было распространено в сети. Свое недовольство митрополит озвучил в зале суда. Говорит, что поменять свой мерседес пришлось как раз благодаря журналистам.
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Я уже не Паша "Мерседес", я уже "Тесла". Благодаря вам поменял. Нате, вот права ее (показывая свою правую ногу в электронном браслете). Я же на подзарядке сижу постоянно,
– сказал митрополит.
Павел Лебедь заявил, что теперь Паша "Тесла": видео
Павел Лебедь нарушил домашний арест: ездил на обед в Лавру
- За два дня до истечения предыдущего срока круглосуточного домашнего ареста митрополит был замечен возле Лавры. Павел Лебедь давал верующим целовать свою руку и крестил их.
- Сам митрополит не прокомментировал нарушение условий круглосуточного ареста. Его адвокат заявил, что экс-наместник "заехал пообедать" в Лавре.