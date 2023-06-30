Под домашним арестом бывшего наместника Киево-Печерской Лавры митрополита УПЦ МП Павла оставил Соломенский районный суд Киева. Об этом сообщил, в частности, адвокат митрополита Никита Чекман.
Накануне Пашу "Мерседеса" заметили возле Лавры: митрополит УПЦ МП "засветился" на камеру
О продлении домашнего ареста ходатайствовала прокуратура
Он отметил, что о продлении круглосуточного домашнего ареста для митрополита ходатайствовала прокуратура. Этот домашний арест с ношением электронного браслета хотели продлить еще на 2 месяца. Взамен защитники Павла просили личное обязательство или ночной домашний арест.
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении домашнего ареста,
– сказал Чекман.
Поэтому обвинение защита митрополита Павла назвала безосновательными. Решение о продлении круглосуточного домашнего ареста считают незаконным и будут обжаловать его в Киевском апелляционном суде
Доводы, на основании которых было принято указанное решение, нам неизвестны, так как не был объявлен еще полный текст. Получим полный текст, увидим, какими доводами пользовался следственный судья, и дальше будем формировать свою правовую позицию для последующей апелляционной жалобы,
– сказал Никита Чекман.
Отметим, что на заседании митрополит Павел заявил, что перед вручением подозрения ему якобы предложили пойти на соглашение. Якобы в отношении его будут закрыты все дела, если он не будет выступать против Епифания и поддержит переход монахов Лавры к ПЦУ.
Митрополиту якобы предлагали сделку: видео
Митрополит мог нарушить условия домашнего ареста
Отметим, что за два дня до истечения предыдущего срока круглосуточного домашнего ареста, 29 июня, Пашу "Мерседеса" заметили около Лавры. Его сняли очевидцы, а лояльные к пророссийской церкви телеграм-каналы распространили видео.
На кадрах можно было увидеть, как митрополит возле магазина Киево-Печерской Лавры дает верующим целовать свою руку и крестит их.
Пашу "Мерседеса" заметили возле Лавры: видео
Сам митрополит не прокомментировал такое нарушение условий круглосуточного домашнего ареста. Его адвокат заявил, что вчера экс-наместник "заехал пообедать" в Лавре.
По дороге из апелляционного суда в Вороньков митрополит Павел заехал в Лавру пообедать. А потому мы не считаем это нарушением домашнего ареста,
– сказал еще один адвокат Олег Поваляев.
Отметим, что накануне в Офисе генпрокурора объяснили, почему Паша "Мерседес" находился на улице. Там отметили, что "подозреваемый прибыл в ГУ СБУ в Киеве по вызову следователя для проведения следственных действий". Там ему также повторно вручили ходатайство о продлении срока меры пресечения.
В чем обвиняют митрополита: коротко
- Митрополит подозревается в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, а также в оправдании, отрицании вооруженной агрессии России против Украины, глорификации ее участников. В рамках этого следует отметить, что в начале вторжения страны-оккупанта Паша "Мерседес" верил в победу России.
- Поэтому 1 апреля СБУ вручила ему подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
- Также 1 апреля митрополита УПЦ МП вызывали на допрос. После вручения подозрений священнослужитель очень быстро покинул Киево-Печерскую Лавру.
- 1 апреля Паше "Мерседесу" избрали меру пресечения. Однако он долго отказывался надеть электронный браслет, ссылаясь на состояние здоровья.
- Интересно, что во время обысков дома у бывшего главы Лавры нашли портреты из янтаря, драгоценности и золота. Также в роскошном имении был российский герб.