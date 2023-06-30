Под домашним арестом бывшего наместника Киево-Печерской Лавры митрополита УПЦ МП Павла оставил Соломенский районный суд Киева. Об этом сообщил, в частности, адвокат митрополита Никита Чекман.

Накануне Пашу "Мерседеса" заметили возле Лавры: митрополит УПЦ МП "засветился" на камеру

О продлении домашнего ареста ходатайствовала прокуратура

Он отметил, что о продлении круглосуточного домашнего ареста для митрополита ходатайствовала прокуратура. Этот домашний арест с ношением электронного браслета хотели продлить еще на 2 месяца. Взамен защитники Павла просили личное обязательство или ночной домашний арест.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении домашнего ареста,

– сказал Чекман.

Поэтому обвинение защита митрополита Павла назвала безосновательными. Решение о продлении круглосуточного домашнего ареста считают незаконным и будут обжаловать его в Киевском апелляционном суде

Доводы, на основании которых было принято указанное решение, нам неизвестны, так как не был объявлен еще полный текст. Получим полный текст, увидим, какими доводами пользовался следственный судья, и дальше будем формировать свою правовую позицию для последующей апелляционной жалобы,

– сказал Никита Чекман.

Отметим, что на заседании митрополит Павел заявил, что перед вручением подозрения ему якобы предложили пойти на соглашение. Якобы в отношении его будут закрыты все дела, если он не будет выступать против Епифания и поддержит переход монахов Лавры к ПЦУ.

Митрополиту якобы предлагали сделку: видео

Митрополит мог нарушить условия домашнего ареста

Отметим, что за два дня до истечения предыдущего срока круглосуточного домашнего ареста, 29 июня, Пашу "Мерседеса" заметили около Лавры. Его сняли очевидцы, а лояльные к пророссийской церкви телеграм-каналы распространили видео.

На кадрах можно было увидеть, как митрополит возле магазина Киево-Печерской Лавры дает верующим целовать свою руку и крестит их.

Пашу "Мерседеса" заметили возле Лавры: видео

Сам митрополит не прокомментировал такое нарушение условий круглосуточного домашнего ареста. Его адвокат заявил, что вчера экс-наместник "заехал пообедать" в Лавре.

По дороге из апелляционного суда в Вороньков митрополит Павел заехал в Лавру пообедать. А потому мы не считаем это нарушением домашнего ареста,

– сказал еще один адвокат Олег Поваляев.

Отметим, что накануне в Офисе генпрокурора объяснили, почему Паша "Мерседес" находился на улице. Там отметили, что "подозреваемый прибыл в ГУ СБУ в Киеве по вызову следователя для проведения следственных действий". Там ему также повторно вручили ходатайство о продлении срока меры пресечения.

В чем обвиняют митрополита: коротко