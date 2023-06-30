Під домашнім арештом колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла залишив Солом’янський районний суд Києва. Про це повідомив, зокрема, адвокат митрополита Микита Чекман.

Напередодні Пашу "Мерседеса" помітили біля Лаври: митрополит УПЦ МП "засвітився" на камеру

Про продовження домашнього арешту клопотала прокуратура

Він зазначив, що про продовження цілодобового домашнього арешту для митрополита клопотала прокуратура. Цей домашній арешт з носінням електронного браслета хотіли продовжити ще на 2 місяці. Натомість захисники Павла просили особисте зобов'язання або нічний домашній арешт.

Суд задовольнив клопотання прокуратури про продовження домашнього арешту,

– сказав Чекман.

Відтак обвинувачення захист митрополита Павла назвав безпідставними. Рішення про продовження цілодобового домашнього арешту вважають незаконним і оскаржуватимуть його у Київському апеляційному суді.

Доводи, на підставі яких було прийняте вказане рішення, нам невідомі, так як не було оголошено ще повного тексту. Отримаємо повний текст, побачимо, якими доводами користувався слідчий суддя і далі будемо формувати свою правову позицію для подальшої апеляційної скарги,

– сказав Микита Чекман.

Зазначимо, що під час засідання митрополит Павло заявив, що перед врученням підозри йому нібито запропонували піти на угоду. Нібито щодо нього будуть закриті усі справи, якщо він не виступатиме проти Єпіфанія та підтримає перехід ченців Лаври до ПЦУ.

Митрополиту нібито пропонували угоду: відео

Митрополит міг порушити умови домашнього арешту

Зазначимо, що за два дні до завершення попереднього терміну цілодобового домашнього арешту, 29 червня, Пашу "Мерседеса" помітили поблизу Лаври. Його зафільмували очевидці, а лояльні до проросійської церкви телеграм-канали поширили відео.

На кадрах, зокрема, можна було побачити, як митрополит біля магазину Києво-Печерської лаври дає вірянам цілувати свою руку та хрестить їх.

Пашу "Мерседеса" помітили біля Лаври: відео

Сам митрополит не прокоментував таке порушення умов цілодобового домашнього арешту. Натомість його адвокат заявив, що вчора екснамісник "заїхав пообідати" в Лаврі.

Дорогою з апеляційного суду до Воронькова митрополит Павло заїхав до Лаври пообідати. А тому ми не вважаємо це порушенням домашнього арешту,

– сказав ще один адвокат Олег Поваляєв.

Зазначимо, що напередодні в Офісі Генпрокурора пояснили, чому Паша "Мерседес" перебував на вулиці. Там зазначили, що "підозрюваний прибув до ГУ СБУ у Києві за викликом слідчого для проведення слідчих дій". Там йому також повторно вручили клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу.

У чому звинувачують митрополита: коротко