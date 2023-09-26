Несмотря на все попытки выселения попов из их офиса в Киево-Печерской лавре, рашистская церковь, к сожалению, до сих пор имеет огромные рычаги влияния на украинцев. Монастыри и церкви, которые через столичную прокладку принадлежат РПЦ и только мимикрируют под самостоятельную организацию, продолжают выполнять полученные от Москвы задачи. Митрополиты и представители низших церковных рангов от УПЦ МП и РПЦ постоянно общаются между собой, поддерживают связь со священниками со временно оккупированных территорий, а также даже занимаются перевозкой денег, вероятно, либо добытых нелегальным путем, либо отправленных из России.

Дополнительные доказательства этого 24 Каналу передали представители команды KibОrg, получившие личную переписку митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона (Шукало) в телеграме. Живя в Донецке, он играет далеко не последнюю роль в связи между захваченными оккупантами городами и агентурой на свободной от орды Украине.

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72-летний офицер ФСБ, несмотря на свой достаточно почтенный возраст, до сих пор остается смотрящим за церковью рашистов на Донбассе, хотя официально якобы всего-навсего руководит епархией. Этот крест уроженец Львова несет уже более 20 лет. Правда, жизненный путь попа совсем не пересекается со смирением и праведностью, о которых он сам рассказывает пастве. Проповеди о необходимости мира удачно пересекаются с поездками на элитных автомобилях, ретритами в Польшу и абсолютно циничной работой на Россию с молитвами на пепелище Мариуполя.

От друга Януковича – до куратора священников-террористов

Митрополит Иларион прописан в Донецке на улице Тушинской, 7, где расположен Свято-Николаевский кафедральный собор. Он известен жителям Донецкой области как ярый сепаратист, участник сексуальных скандалов и любитель состоятельной жизни. Награжденный еще в 2013 году лично Путиным, работник церкви много лет готовился к началу российской агрессии.



Иларион (Шукало) принимает орден дружбы от Путина. Июль 2013 года / Фото епархии церкви

Работая смотрящим от РПЦ за церковными филиалами в Донецкой области, Иларион прилагал усилия, чтобы все его подчиненные промывали мозги прихожанам. Все для того, чтобы у адептов УПЦ МП Украина ассоциировалась с чем-то чужеродным и враждебным, а Россия наоборот воспринималась исключительно в позитивном контексте.

По некоторым данным, именно Роман Шукало на пару с митрополитом Горловским и Славянским Митрофаном (Никитиным) в 2014 году сделал очень многое для создания террористических очагов и образования так называемой "ДНР".



Митрофан (в центре) никогда не скрывал свою поддержку "ДНР" / Фото рашистских СМИ

Священники активно продвигали идеи "русского мира", вербовали боевиков и занимались поездками с оккупированных территорий на свободные земли для сбора информации о командных пунктах и перемещении ВСУ. Занимался этим и сам митрополит Иларион, однако делал это достаточно взвешенно: не выражая свою поддержку напрямую оккупантам.

Рассказывая о том, что "церковь стоит над конфликтом", Шукало отстранял от дел всех священников, занимавших проукраинскую позицию, а также отправлял на встречи с террористами и боевиками своих подчиненных. К примеру, в 2014-м году вместо Илариона публично наставлял так называемых "полицейских" настоятель Свято-Никольского монастыря отец Никон (Дубляженко).



Подчиненный Илариона Дубляженко на встрече с боевиками "ДНР". Донецк, 2014 год / Фото с сайта Миротворец

Тот же отец Никон, пользуясь прикрытием церковника, летом 2015-го пытался проехать с оккупированных территорий в монастырь с документами батальона "Восток".



(Не) святой отец-пулеметчик Никон / Фото источников 24 Канала

Как выяснилось позже, отец Никон оказался не просто священником, получившим документы от террористов для беспрепятственного передвижения в оккупированных городах. Он на самом деле служил пулеметчиком в одном из самых жестоких батальонов. Товарищи по оружию Дубляженко напрямую причастны к террористическим обстрелам Донецка для обвинений ВСУ в гибели мирных жителей, а также смертей тысяч жителей прифронтовой территории. Поп же, пользуясь прикрытием рясы, пересекал линию разграничения для сбора данных и корректировки обстрелов, а в окопах – прославлял бога, стреляя из православного пулемета.

А вот коллега Дубляженко, Георгий Кратыров (он же отец Феофан) из того же Свято-Никольского монастыря, работал разведчиком-вербовщиком.

И до, и после задержания своих подчиненных, митрополит активно ездил из Донецка в Мариуполь и соседние населенные пункты, пока в декабре 2018-го СБУ наконец-то не запретила ему пересекать линию разграничения. К тому же ночные поездки с оккупированной территории в подконтрольные Киеву города были для Шукало нормой. Более того, как священник он пользовался возможностью быстро и без очередей проехать по "зеленому коридору".

Бал у Сатаны на руинах Мариуполя

Перед началом полномасштабной войны Иларион все еще делал вид, что не поддерживает ни одну из сторон в конфликте. Он даже писал обращения к духовенству и мирянам, в которых рассказывал о том, как "никто не хочет войны", а также подчеркивал веру в счастливую жизнь в "прекрасном, едином, трудовом православном Донбассе".



Обращение митрополита Илариона от 19.02.2022 / Скриншот с сайта УПЦ МП

Однако после того, как россияне начали большую войну, никаких заявлений-осуждений агрессии Кремля от Шукало ожидаемо не прозвучало. Не присоединился он и к Собору УПЦ МП, во время которого попы выступили с заявлением о разрыве отношений с РПЦ. На тот момент Мариуполь уже был полностью разрушенным городом, в котором практически не сохранилось уцелевших зданий. Странным образом практически не пострадал от бомбежек Свято-Покровский храм, который оказался едва ли не единственным сооружением, на которое россияне не сбрасывали бомбы.

Хотя рашисты и использовали это здание для ведения огня после того, как им удалось взять под контроль часть города, этот храм даже не разграбили, тогда как из всех домов возле него оккупанты вынесли все.



Свято-Покровский храм, строительством которого занимался Иларион, после захвата Мариуполя / Фото российских пропагандистов

Ездил ли митрополит в оккупированные Россией города в июне и июле 2022 или раньше, доподлинно неизвестно. Впрочем, в августе он возглавил так называемый "крестный ход", который нельзя назвать иначе, чем балом у Сатаны. Вместе с митрополитом Горловским и Славянским Митрофаном, архиепископом Макеевским Варнавой, епископом Новоазовским Варсонофием и епископом Волновахским Амвросием, а также представителями оккупационной "администрации", Иларион вспоминал патриарха Кирилла и главу УПЦ Онуфрия, что никак не свидетельствует о каких-то разорванных связях между РПЦ и ее украинским филиалом.

УПЦ МП = ФСБ РПЦ

Более того, из личного общения Шукало в телеграме прямо следует, что никакого разрыва связей между УПЦ МП и РПЦ на самом деле и не было. Следует отметить, что чаты митрополита "подчищены", по ним видно, что Иларион в определенной степени заботился о том, чтобы подробности его общения не стали достоянием общественности. Тем не менее много интересного священник не удалил.

Так, в июле 2023 года Иларион, подписанный как Ivan Ivanovich, общался с отцом Виктором (Дреботием), протоиереем Храма в честь всех святых в Киеве.



Протоиерей УПЦ МП Виктор Дреботий имел интересную переписку с митрополитом Мариупольским Иларионом / Скриншот с сайта УПЦ МП

В переписке якобы речь идет о показателях здоровья священнослужителей, однако нюансы указывают на то, что на самом деле попы могли иметь в виду финансовые расчеты.



Переписка о деньгах? / Скриншот переписки митрополита Илариона и Виктора Дреботия

Под Филаретом Шукало подразумевает митрополита Львовского и Галицкого, но цифры артериального давления выглядят совсем нереальными. По крайней мере, как говорят опытные медики, разница между так называемыми "верхними" и "нижними" показателями никак не может быть столь маленькой.

Впрочем, через чуть больше месяца работники церкви снова провели аналогичную "сверку", только вот на этот раз указали такие показатели давления, которые физиологически невозможны, ведь первая цифра – 100 – это давление на тот момент, когда сердце сжалось, так что оно совсем не может быть меньше того, что показывает давление на сосуды между ударами главного в организме "моторчика".



Часть давления Авелю, а часть – в Корец / Переписка митрополита Илариона

Что и куда именно распределяли священники, установить наверняка, к сожалению, невозможно. Однако в УПЦ МП существует монах с позывным Авель, а в Кореце Ровненской области работает женский монастырь, напрямую принадлежащий Русской православной церкви.



Сведения об основателях Корецкого женского монастыря / Скриншот из Youcontrol

Поэтому, по всей вероятности, работники церкви обсуждали передачу денег на Ровненщину и в Лавру. А что особенно интересно, так это то, что на момент этого общения Иларион официально уже не был представителем УПЦ МП, ведь он передал епархию Кириллу-Гундяеву. То же сделал и митрополит Горловский и Славянский Митрофан. Как говорится в переписке между попами, 3 июля 2023 года епархии с оккупированных территорий Донбасса уже были официально внесены в базу юридических лиц России.



Донецкая епархия РПЦ "существует" с июля 2023 года / Скриншот переписки митрополита Шукало

Конечно, такая откровенная измена никак не повлияла на взаимоотношения между церковниками с оккупированных территорий и священниками УПЦ МП с подконтрольных Киеву. Несмотря на работу Илариона на Москву, с ним без каких-либо проблем общался насельник Святогорской лавры архимандрит Лазарь.



Переписка работника Святогорской лавры с Иларионом / Скриншот из телеграма Романа Шукало

Продолжается и переписка митрополита Донецкого и Мариупольского с наместником Свято-Успенской Святогорской лавры Арсением (Яковенко). Причем священники обсуждают в том числе темы об осуждении своих коллег за антиукраинскую деятельность.



В рядах РПЦУ есть потери / Скриншот из телеграма Романа Шукало

Переписывался с предателем также и архиепископ Диодор (Васильчук) из Одессы. Тот, что молился о мире и патриархе Кирилле, но чуть не погиб от российской ракеты. Еще до прилета священник писал Илариону о том, что охотно приехал бы в Донецк, однако "между ними образовалась большая пропасть".



Переписка архиепископа из Одессы с митрополитом Иларионом / Скриншот из телеграма Романа Шукало

Кроме того, как следует из общения Шукало с непосредственно представителями РПЦ, он активно участвовал в путешествиях ФСБшников в рясах на оккупированные территории Донбасса и Юга Украины. Так, в конце июля 2023 года заместитель управляющего делами Гундяева епископ Савва (Тутунов) отправил Илариону письмо с просьбой всячески содействовать откомандированным "для оказания помощи пострадавшим в ходе боевых действий" и после подрыва Каховской ГЭС. Феноменальный цинизм!



Попы из РПЦ ездили на оккупированные территории "помогать пострадавшим" / Скриншот из телеграма Романа Шукало

Продолжается и общение Илариона с митрополитом Дионисием (Порубаем), возглавляющим управление делами РПЦ. Касается оно исключительно рабочих вопросов. В частности, проведения архиерейского совещания, во время которого в июле 2023 года Кирилл и его подчиненные фактически прямо призывали к убийству украинцев "ради мира на земле".



Общение руководителя управления делами РПЦ с митрополитом Иларионом / Скриншот переписки Романа Шукало

Переписка с ФСБ и бизнес Пушилина с "вагнеровцами"

Понятно, что, кроме своих ФСБшных коллег, Шукало общается и с теми рашистскими спецслужбистами, которые не имеют прикрытия в виде рясы и креста. Причем иногда эта переписка несет очень интересный характер. Например, когда митрополит Митрофан 14 июля 2023 года поделился с Иларионом постом главаря террористов Дениса Пушилина о своей поддержке решения о вхождении епархий в РПЦ (на тот момент псевдоцеркви уже давно были официально зарегистрированы в списке гундяевских прихвостней), Шукало назвал своего "лидера" дураком. Двумя минутами позже он переслал и диалог сообщения от пользователя "Алеша ФСБ".



Богатый дурак – емкая характеристика Пушилина от святого отца / Скриншот переписки Романа Шукало в телеграме

Что касается документа, которым поделился митрополит, в нем описана схема бизнеса Пушилина в Бразилии, недалеко от муниципалитета Жуина. В тексте указано, что главарь террористов владеет частью бриллиантового прииска с 2016-го года, а с 2018-го (когда непосредственно возглавил "ДНР") – начал инвестировать в это предприятие немалые средства. Более того, охрану предприятия якобы обеспечивают наемники группы "Вагнера", которые, как известно, имеют свою базу в Венесуэле.



На бриллиантовом прииске Пушилина ежемесячно добывают до 5000 карат / Скриншот из переписки митрополита Илариона

Пошлые шутки, общение и отдых в Европе

Кроме своей работы по промыванию мозгов прихожанам, отрицания российской агрессии и поддержки связей с действующими на свободной земле работниками УПЦ МП, Иларион не забывает и о бренной жизни. А любит митрополит, как известно всем дончанам, богатство и комфорт.

Еще в 2012-м владыка без стыда появлялся на светских тусовках с часами Franck Muller за 150 тысяч евро, а годом позже его видели на открытии детской новогодней елки от митрополита на Cadillac Escalade за более чем 100 тысяч долларов.



Порванный баннер и дорогущий Cadillac – реалии жизни донецкого митрополита 10 лет назад / Фото "Новости Донбасса"

С тех пор во вкусах Шукало мало что изменилось. В Донецке и других оккупированных городах Илариона регулярно видят на элитных авто в сопровождении охраны, а пообедать он заходит в очень дорогие рестораны. Может позволить себе. Как, в принципе, и поехать на отдых, скажем, в Карловы Вары. Прямо во время войны, когда его прихожане сидят под обстрелами в полуразграбленном россиянами Донецке.

Так, в августе 2023 года Иларион общался о поездке на отдых с секретарем епархии архидиаконом Андреем Чичикало. Тем самым, кого верующие требовали отстранить от служения за развратное поведение. Что интересно, переписка велась на украинском языке. Вероятно, потому что и заезжать в страны Евросоюза Иларион собирается явно не по российскому паспорту.

Подчиненный кидал митрополиту фотографии номеров и даты бронирования в Grandhotel Pupp в Карловых Варах.



Проблем не будет(с) / Скриншот переписки из телеграма Романа Шукало

К слову, такой ретрит, согласно данным Booking.com, обойдется Илариону по меньшей мере в 122 тысячи 846 гривен без учета питания (включены только завтраки) и дороги.



Скромный монашеский отдых Илариона / Скриншот с сайта Booking.com

В дальнейшем работники церкви обсуждали вариант путешествия в Польшу в Реабилитационный и развлекательный комплекс отца Себастьяна Кнайпа в Камень-Шленском неподалеку от Катовице.



Овощная диета по методике католического священника – то, что нужно Илариону / Скриншот из переписки Романа Шукало

Забронировал ли в итоге митрополит номера в одной из этих гостиниц, неизвестно. Однако сам факт обсуждением подобного отдыха свидетельствует и о том, что отправляться за границу (наверное, в обход подконтрольных Киеву территорий) священник не боится, и о том, что он не сжег свои украинские документы, ведь по российским в ЕС его никто бы не пустил.

Впрочем, не путешествиями едиными. В переписке с протоиереем Алексеем Беспалым, настоятелем Свято-Козельщанского храма в Донецке, Шукало делился не только фотографиями с богослужений, но и изображениями полуобнаженных мужчин, а также бомбил просьбами зайти к нему.



Когда зайдешь? (С) / Скриншот из переписки Романа Шукало в телеграме

Ссылка на пинтерест, которую Иларион скинул своему коллеге, ведет на картинку с тегами "гей", "накачанные ребята", "горячие парни". Наверное, таким образом митрополит пытался пробудить у подчиненного ненависть к "гейропе".



Борьба с ЛГБТ по-православному выглядит так / Фото из переписки Романа Шукало

Не гнушались святые отцы и пересылкой картинок с пошлыми шутками в стиле священных святых отцов.



Типичная переписка двух священников УПЦ МП (РПЦ) / Скриншот из телеграма Романа Шукало

А также высмеиванием прихожан, которые посылали Илариону свои фотографии и просили молиться за них.



Духовник из митрополита еще тот / Скриншот переписки Романа Шукало

Все еще не под санкциями

Наиболее прискорбным в истории митрополита Шукало является даже не тот факт, что на втором году полномасштабной войны УПЦ МП оказалась действующим филиалом РПЦ, и даже не массовое предательство Украины священниками-ФСБшниками – всего этого как раз и можно было ожидать. Проблема состоит в том, что так или иначе учреждение, не имеющее ничего общего с верой, до сих пор работает на нашей земле, хотя влияние и позиции пошатнулись после начала полномасштабного вторжения.

Кроме того, ни Иларион, ни его приспешники не находятся под санкциями СНБО, могут пользоваться украинскими банковскими картами, выезжать за границу по украинским документам и беспроблемно оплачивать такие развлечения с помощью систем Visa и Mastercard, и продолжать рассказывать сотням тысяч людей о "мирной России".