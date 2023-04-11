Решение о запрете Московского патриархата одобрили преимущественно западные области. Далее 24 Канал собрал полный перечень регионов, отказавшихся от пророссийского влияния в УПЦ.

Кстати С начала года только 63 церкви перешли в ПЦУ: сколько еще остаются в УПЦ МП

Где уже запретили УПЦ МП

Волынь

Запретить УПЦ МП на Волыни было решено с 11 апреля. "За" проголосовали 54 депутата. Депутат Юрий Полищук подчеркнул, что монахи УПЦ МП сотрудничают с российским врагом, а большинство из них имеют российские паспорта. Только в прошлом году СБУ возбудила 52 уголовных дела против 55 священников.

Ровненщина

Ровненский областной совет 10 апреля также запретил деятельность УПЦ МП в области. Депутаты поддержали отмену решения депутатов 1991 и 1992 годов о деятельности религиозных организаций Московского патриархата.

Хмельницкая область

4 апреля депутаты Хмельницкого областного совета заявили о запрет деятельности УПЦ МП на территории области. Для этого провели внеочередное заседание сессии.

Области, запретившие УПЦ МП уже давно

Львовский облсовет проголосовал за запрет деятельности УПЦ давно – еще 22 ноября 2022 года.

облсовет проголосовал за запрет деятельности УПЦ давно – еще 22 ноября 2022 года. Житомирскийя облсовет одобрил решение 7 декабря 2022 года.

облсовет одобрил решение 7 декабря 2022 года. В Винницкой области Московский патриархат запретили 25 ноября 2022 года.

области Московский патриархат запретили 25 ноября 2022 года. 26 августа 2022 года на сессии Тернопольской областного совета депутаты также проголосовали за запрет УПЦ МП.

В некоторых областях частично запретили УПЦ МП, то есть решение одобрили отдельные общины или населенные пункты. К примеру, в июне 2022 года на территории Бориспольской общины Киевской области запретили деятельность Московского патриархата.

Так же поступили в Переяславе в Киевской области, в Звенигородке на Черкасчине и в Богородчанах на Ивано-Франковщине.

Рада хочет запретить УПЦ МП

Правительство еще в январе внесло в Верховную Раду законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, управляемых Россией. Речь идет о законопроект № 8371.

Этот законопроект делает невозможным деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию. Ранее в УПЦ МП убеждали, что у них нет юридических связей с русской церковью.

Однако 1 февраля в Госэтнополитики объяснили, что УПЦ МП не является независимой в управлении Русской православной церкви. Православное каноническое право не оперирует понятием "независимая и самостоятельная" в своем управлении.