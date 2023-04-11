Решение о запрете Московского патриархата одобрили преимущественно западные области. Далее 24 Канал собрал полный перечень регионов, отказавшихся от пророссийского влияния в УПЦ.
Кстати С начала года только 63 церкви перешли в ПЦУ: сколько еще остаются в УПЦ МП
Где уже запретили УПЦ МП
Волынь
Запретить УПЦ МП на Волыни было решено с 11 апреля. "За" проголосовали 54 депутата. Депутат Юрий Полищук подчеркнул, что монахи УПЦ МП сотрудничают с российским врагом, а большинство из них имеют российские паспорта. Только в прошлом году СБУ возбудила 52 уголовных дела против 55 священников.
Ровненщина
Ровненский областной совет 10 апреля также запретил деятельность УПЦ МП в области. Депутаты поддержали отмену решения депутатов 1991 и 1992 годов о деятельности религиозных организаций Московского патриархата.
Хмельницкая область
4 апреля депутаты Хмельницкого областного совета заявили о запрет деятельности УПЦ МП на территории области. Для этого провели внеочередное заседание сессии.
Области, запретившие УПЦ МП уже давно
- Львовский облсовет проголосовал за запрет деятельности УПЦ давно – еще 22 ноября 2022 года.
- Житомирскийя облсовет одобрил решение 7 декабря 2022 года.
- В Винницкой области Московский патриархат запретили 25 ноября 2022 года.
- 26 августа 2022 года на сессии Тернопольской областного совета депутаты также проголосовали за запрет УПЦ МП.
В некоторых областях частично запретили УПЦ МП, то есть решение одобрили отдельные общины или населенные пункты. К примеру, в июне 2022 года на территории Бориспольской общины Киевской области запретили деятельность Московского патриархата.
Так же поступили в Переяславе в Киевской области, в Звенигородке на Черкасчине и в Богородчанах на Ивано-Франковщине.
Рада хочет запретить УПЦ МП
Правительство еще в январе внесло в Верховную Раду законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, управляемых Россией. Речь идет о законопроект № 8371.
Этот законопроект делает невозможным деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию. Ранее в УПЦ МП убеждали, что у них нет юридических связей с русской церковью.
Однако 1 февраля в Госэтнополитики объяснили, что УПЦ МП не является независимой в управлении Русской православной церкви. Православное каноническое право не оперирует понятием "независимая и самостоятельная" в своем управлении.