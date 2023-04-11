Рішення про заборону Московського патріархату схвалили переважно західні області. Далі 24 Канал зібрав повний перелік регіонів, які відмовились від проросійського впливу в УПЦ.
До речі З початку року лише 63 церкви перейшли до ПЦУ: скільки ще залишаються в УПЦ МП
Де вже заборонили УПЦ МП
Волинь
Заборонити УПЦ МП на Волині вирішили з 11 квітня. "За" проголосували 54 депутати. Депутат Юрій Поліщук наголосив, що ченці УПЦ МП співпрацюють з російським ворогом, а більшість з них мають російські паспорти. Лише минулого року СБУ відкрила 52 кримінальні справи проти 55 священників.
Рівненщина
Рівненська обласна рада 10 квітня також заборонила діяльність УПЦ МП в області. Депутати підтримали скасування рішення депутатів 1991 та 1992 років щодо діяльності релігійних організацій московського патріархату.
Хмельниччина
4 квітня депутати Хмельницької обласної ради заявили про заборону діяльності УПЦ МП на території області. Для цього провели позачергове засідання сесії.
Області, що заборонили УПЦ МП давно
- Львівська облрада проголосувала за заборону діяльності УПЦ давно – ще 22 листопада 2023 року.
- Житомирська облрада схвалила рішення 7 грудня 2022.
- У Вінницькій області московський патріархат заборонили 25 листопада 2022.
- 26 серпня 2022 року на сесії Тернопільської обласної ради депутати також проголосували за заборону УПЦ МП.
У деяких областях частково заборонили УПЦ МП, тобто рішення схвалили окремі громади чи населені пункти. Наприклад, у червні 2022 року на території Бориспільської громади Київської області заборонили діяльність московського патріархату.
Так само зробили у Переяславі на Київщині, у Звенигородці на Черкащині та у Богородчанах на Івано-Франківщині.
Рада хоче заборонити УПЦ МП
Уряд ще в січні вніс у Верховну Раду законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, якими керують в Росії. Мовиться про законопроєкт № 8371.
Цей законопроєкт унеможливлює діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр яких перебуває за межами України в державі, що здійснює збройну агресію. Раніше в УПЦ МП переконували, нібито вони не мають юридичних зв'язків із російською церквою.
Однак 1 лютого в Держетнополітики пояснили, що УПЦ МП не є незалежною в управлінні від Російської православної церкви. Православне канонічне право не оперує поняттям "незалежна і самостійна у своєму управлінні".