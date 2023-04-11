Рішення про заборону УПЦ МП на Волині ухвалили сьогодні, 11 квітня. "За" проголосували 54 депутати.

До теми На Рівненщині заборонили УПЦ МП

Ще одне історичне рішення

У громаді розглянули проєкт рішення про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та заборону діяльності УПЦ МП на території Волинської області.

За словами депутата Юрія Поліщука, ченці УПЦ МП співпрацюють з російським ворогом, а більшість з них мають російські паспорти.

Лише торік Служба безпеки України відкрила 52 кримінальні справи проти 55 священників Української православної церкви. Жодна держава не може допустити існування агентурної мережі ворога під час війни,

– зазначив депутат.

Зверніть увагу! 15 вересня 2022 року Волинська обласна рада підтримала звернення до ВРУ, Кабміну та РНБО про заборону УПЦ МП на території України. "За" проголосували 52 депутати.

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