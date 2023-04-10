Про це заявили в американському Інституті вивчення війни. За словами аналітиків, Путін послідовно представляє Росію захисником традиційних "християнських цінностей", яка також підтримує православних, іслам, іудаїзм і буддизм.

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Кремль використовує інформаційну операцію щодо УПЦ МП

Кремль використовує цю інформаційну операцію, щоб звинуватити Україну в релігійній нетерпимості до Московського патріархату та отримати прихильність релігійних громад у всьому світі.

Ця інформаційна операція суперечить російським релігійним репресіям на місцях. У міністерстві реінтеграції України зазначено, що, наприклад, росіяни скоротили релігійне розмаїття більш ніж на 50% у Криму.

Кремль продовжує використовувати давні неправдиві наративи про те, що український уряд пригнічує релігійні свободи, як моральне виправдання своєї відмови вести переговори з Україною, ймовірно, в надії налаштувати міжнародну громадську думку проти України. Особливо активно Кремль звинувачує українську владу у переслідуванні УПЦ МП,

– зауважили в ISW.

УПЦ МП – це продовження Росії

Аналітики наголосили, що УПЦ МП – це не незалежна релігійна організація, а продовження Росії та інструмент російської гібридної війни. УПЦ МП є підконтрольним Кремлю елементом російської православної церкви в Україні.

"УПЦ МП надавала матеріальну підтримку під час першого вторгнення Росії до Криму та Східної України у 2014 році. Російські солдати використовували храми УПЦ МП як військові склади, гарнізони, польові госпіталі та навіть бойові позиції під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році", – розповіли в Інституті вивчення війни.

До речі, один священник УПЦ МП у Лисичанську, що на Луганщині, збирав інформацію про своїх конкурентів зі священнослужителів ПЦУ та давав вказівки російським солдатам вбити українського ченця. Зазначається, що російські сили зробили все можливе, щоб покарати окремих священників УПЦ МП в Україні, які не повністю співпрацювали з окупантами.

Як повідомлялося, у лютому 2023 року російські війська провели обшук у соборі Олександра Невського УПЦ МП у Мелітополі, щоб зареєструвати священників УПЦ МП, які відмовилися молитися за успіх окупантів в Україні або за здоров’я предстоятеля РПЦ патріарха Кирила. А у квітні 2022 року російські військові викрали священника УПЦ МП, який активно роздавав гуманітарну допомогу українським мирним жителям у місті Херсон.

Росія продовжуватиме використовувати УПЦ МП та релігію як зброю для розпалювання соціальної напруги в Україні та впливу на реалії бойових дій,

– додали в ISW.

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