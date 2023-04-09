Протест на Волині

На Волині віряни протестували у місті Володимир – біля місцевого Успенського собору. Участь у мирному протесті взяли десятки людей. Вони закликали вірян перейти до ПЦУ.

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Олексій Біянов – організатор акції – розповів, що вийти на акцію людей спонукали події у Хмельницькому. Чоловік написав фразу воїна "Скільки ще має загинути українців, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?" на плакаті, з яким прийшов на акцію.

Наша ціль достукатися до цих людей, щоб вони замислилися над тим, що вони спонсорують ворога, але люди очі ховають, на контакт не йдуть,

– мовиться у повідомленні.

Організатори розповіли, що у Володимирі раніше було три церкви, які належали УПЦ МП. Одна з них вже перейшла до ПЦУ. Цього ж очікують й від Успенського собору.

Акція у Тернополі

Акція у Тернополі триває декілька днів. Люди збираються біля храму УПЦ МП на вулиці Євгена Коновальця. Люди вимагають заборонити московську церкву у місті. Люди вигукують "геть московського попа".