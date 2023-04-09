Відповідне відео зі служби на Вербну неділю оприлюднили у мережі. Про це інформує 24 Канал.

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Перша святкова служба українською

У неділю, 9 квітня, у Свято-Покровському кафедральному соборі розпочали перше святкове богослужіння українською. До церкви прийшло багато людей.

Зауважимо, що після того, як у храмі побили воїна, мешканці Хмельницького проголосували за перехід храму з УПЦ московського патріархату до ПЦУ.

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Перше богослужіння українською у Свято-Покровському соборі: дивіться відео

У храмах Хмельниччини пролунали молитви українською

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин у суботу, 8 квітня, повідомив, що у Шепетівці та Старокостянтинові зазвучали перші молитви українською мовою. До цього парафіяни слухали з уст священників лише російську.

Зауважимо, що 4 квітня Хмельницька облрада заявила про заборону УПЦ МП на території регіону.