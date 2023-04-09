Соответствующее видео со службы на Вербное воскресенье обнародовали в сети. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также "Православное братство": военный, избитый в Хмельницком, рассказал, что это за попы

Первая праздничная служба на украинском

В воскресенье, 9 апреля, в Свято-Покровском кафедральном соборе начали первое праздничное богослужение на украинском. В церковь пришло много людей.

Заметим, что после того, как в храме избили воина, жители Хмельницкого проголосовали за переход церкви из УПЦ московского патриархата в ПЦУ.

Читайте также Попы прижали, а бабушки ударили по лицу – боец, на которого напали в храме УПЦ МП

Первое богослужение на украинском в Свято-Покровском соборе: смотрите видео

В храмах Хмельницкой области прозвучали молитвы на украинском

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин в субботу, 8 апреля, сообщил, что в Шепетовке и Староконстантинове зазвучали первые молитвы на украинском языке. До этого прихожане слушали из уст священников только русский.

Отметим, что 4 апреля Хмельницкий облсовет заявил о запрете УПЦ МП на территории региона.