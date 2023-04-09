Об этом рассказал сам воин Артур Ананьев. По его словам, это братство было создано для того, чтобы физически решать вопросы, касающиеся Московского патриархата.
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Кто входил в православное братство
Ананьев рассказал, что, к примеру, в деревню с 500 жителями, где община хотела перейти в ПЦУ, привозили 200 человек из этого боевого объединения и бабушек, которые пели и говорили, что не нужно переходить. А эти молодчики, говорит воин, угрожали людям и утверждали, что попытка перейти к ПЦУ "не сойдет с рук просто так".
Православное братство / Фото предоставил Артур Ананьев
Военный рассказывает, что давно знал монаха УПЦ МП Игоря Слободяна, который и избил его.
Игорь Слободян / Фото предоставил Артур Ананьев
На самом деле, в этом братстве есть криминальные элементы. Можно даже сказать, что криминальные авторитеты. Также есть люди с наркотической зависимостью, есть с кучей статей и дел за избиение жен и женщин дома,
– говорит Ананьев.
Весь этот контингент собрался в Православном братстве, в которое собственно входил и Слободян.
Вечером ресторан, а утром церковь
Ананьев утверждает, что в церкви его избивали около 5 человек. Один из них — это Павел по кличке Мойка.
"Все знают, что вечером он с блатными сидит в ресторане, а утром молится в церкви. Он был в черной рясе и давил мне на живот и грудь. Думаю, что все люди, которые меня избивали, как раз из этого их "силового батальона" – братства", – считает военный.
В настоящее время всех причастных к избиению военнослужащего устанавливает следствие.
Что следует знать о резонансном событии
- В соцсетях 2 апреля распространили видео, на котором священники УПЦ МП в церкви в Хмельницком избили военного.
- Представители УПЦ МП набросились на Артура Ананьева, который с начала полномасштабного вторжения ушел добровольцем на фронт в составе 19 стрелкового батальона.
- По предварительной информации, конфликт возник после того, как военный спросил, сколько людей еще должно погибнуть, чтобы они перестали ходить в Московский патриархат. В УПЦ МП обвиняют Ананьева в провокации и даже написали заявление в полицию. Полиция открыла дело против военного.
- 4 апреля появилась информация, что поп, избивший военного, мог бежать из города. Об этом заявил депутат Хмельницкого городского совета Александр Василишин.