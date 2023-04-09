Про це, зокрема, розповів сам воїн Артур Ананьєв. За його словами, це братство створили для того, аби фізично розв'язувати питання, що стосувались Московського патріархату.

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Хто входив до православного братства

Ананьєв розповів, що, до прикладу, у село з 500 мешканцями, де громада хотіла перейти до ПЦУ, привозили 200 осіб з цього бойового об'єднання та бабусь, які співали та казали, що не треба переходити. А ці молодчики, каже воїн, погрожували людям та стверджували, що намагання перейти до ПЦУ "не зійде з рук просто так".

Православне братство / Фото надав Артур Ананьєв

Військовий розповідає, що давно знав ченця УПЦ МП Ігоря Слободяна, який і побив його.



Ігор Слободян / Фото надав Артур Ананьєв

Насправді в цьому братстві є кримінальні елементи. Можна навіть сказати, що кримінальні авторитети. Також є люди з наркотичною залежністю, є з купою статей та справ за побиття дружин і жінок вдома,

– каже Ананьєв.

Увесь цей контингент зібрався в Православному братстві, до якого, власне, входив і Слободян.

Ввечері ресторан, а зранку церква

Ананьєв стверджує, що у церкві його били близько 5 людей. Один з них — це Павло на прізвисько Мойка.

"Усі знають, що ввечері він з блатними сидить у ресторані, а зранку молиться в церкві. Він був у чорній рясі й тиснув мені на живіт і груди. Думаю, що всі люди, які мене били, якраз із цього їхнього "силового батальйону" – братства", – вважає військовий.

Наразі усіх причетних до побиття військовослужбовця встановлює слідство.

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