Про це, зокрема, розповів сам воїн Артур Ананьєв. За його словами, це братство створили для того, аби фізично розв'язувати питання, що стосувались Московського патріархату.
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Хто входив до православного братства
Ананьєв розповів, що, до прикладу, у село з 500 мешканцями, де громада хотіла перейти до ПЦУ, привозили 200 осіб з цього бойового об'єднання та бабусь, які співали та казали, що не треба переходити. А ці молодчики, каже воїн, погрожували людям та стверджували, що намагання перейти до ПЦУ "не зійде з рук просто так".
Православне братство / Фото надав Артур Ананьєв
Військовий розповідає, що давно знав ченця УПЦ МП Ігоря Слободяна, який і побив його.
Ігор Слободян / Фото надав Артур Ананьєв
Насправді в цьому братстві є кримінальні елементи. Можна навіть сказати, що кримінальні авторитети. Також є люди з наркотичною залежністю, є з купою статей та справ за побиття дружин і жінок вдома,
– каже Ананьєв.
Увесь цей контингент зібрався в Православному братстві, до якого, власне, входив і Слободян.
Ввечері ресторан, а зранку церква
Ананьєв стверджує, що у церкві його били близько 5 людей. Один з них — це Павло на прізвисько Мойка.
"Усі знають, що ввечері він з блатними сидить у ресторані, а зранку молиться в церкві. Він був у чорній рясі й тиснув мені на живіт і груди. Думаю, що всі люди, які мене били, якраз із цього їхнього "силового батальйону" – братства", – вважає військовий.
Наразі усіх причетних до побиття військовослужбовця встановлює слідство.
Що варто знати про резонансну подію
- У соцмережах 2 квітня поширили відео, на якому священники УПЦ МП у церкві в Хмельницькому побили військового.
- Представники УПЦ МП накинулися на Артура Ананьєва, який від початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт у складі 19 стрілецького батальйону.
- За попередньо інформацією, конфлікт виник після того, як військовий запитав, скільки людей ще має загинути, щоб вони перестали ходити до Московського патріархату. В УПЦ МП звинувачують Ананьєва у провокації та навіть написали заяву у поліцію. Поліція відкрила справу проти військового.
- 4 квітня з'явилася інформація, що піп, який побив військового, міг втекти з міста. Про це заявив депутат Хмельницької міської ради Олександр Василишин.