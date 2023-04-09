Протест на Волыни

На Волыни верующие протестовали в городе Владимир – у местного Успенского собора. Участие в мирном протесте приняли десятки человек. Они призвали верующих перейти в ПЦУ.

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Алексей Биянов – организатор акции – рассказал, что выйти на акцию людей побудили события в Хмельницком. Мужчина написал фразу воина "Сколько еще должны погибнуть украинцы, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат?" на плакат, с которым пришел на акцию.

Наша цель достучаться до этих людей, чтобы они задумались над тем, что они спонсируют врага, но люди глаза прячут, на контакт не идут.

– говорится в сообщении.

Организаторы рассказали, что во Владимире раньше было три церкви, которые принадлежали УПЦ МП. Одна из них уже перешла в ПЦУ. Этого же ожидают и от Успенского собора.

Акция в Тернополе

Акция в Тернополе длится несколько дней. Люди собираются возле храма УПЦ МП на улице Евгения Коновальца. Люди требуют запретить московскую церковь в городе. Люди выкрикивают "долой московского попа".