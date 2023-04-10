Мер міста Олександр Третяк назвав це історичним моментом на духовному фронті Рівного. До речі, нещодавно у Хмельницькому та Кам'янці-Подільському також припинили право на користування земельними ділянками УПЦ МП.
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У Рівному прийняли історичне рішення
На позачерговій сесії Рівненської міської ради припинили право користування земельними ділянками на території громади, які використовує УПЦ МП. Також мерія звернулася до державних органів, згідно з компетенцією щодо заборони діяльності московського патріархату в Україні.
Третяк наголосив, що неприпустимо, щоб під час війни в Україні функціонувала церква, яка благословляє російських солдатів на вбивства українців.
Ситуація з УПЦ МП в Україні
- Нещодавно Верховна Рада зареєструвала проєкт звернення до уряду. В документі мовиться про розірвання з УПЦ МП оренди щодо споруд Почаївської Успенської лаври.
- У Хмельницькому всім релігійним організаціям від УПЦ Московського патріархату припинили право на користування земельними ділянками. Таке ж рішення ухвалили у Кам'янці-Подільському.
- До речі, аналітики ISW наголосили, що УПЦ МП – це не незалежна релігійна організація, а продовження Росії та інструмент російської гібридної війни. УПЦ МП є підконтрольним Кремлю елементом російської православної церкви в Україні.
- Раніше біля Собору Олександра Невського у Кам’янець-Подільському були сутички – він належить до УПЦ МП.
- Також протести проти проросійських священників відбулися у Тернополі та на Волині – у місті Володимир. Організатори розповіли, що у Володимирі раніше було три церкви, які належали УПЦ МП. Одна з них вже перейшла до ПЦУ. Цього ж очікують й від Успенського собору.