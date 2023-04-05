Про це в ефірі 24 Канала заявив народний депутат України із партії "Слуга народу" Олег Дунда. Він назвав за яких умов це буде можливо.
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Залишилося декілька місяців
До кінця 2023 року структурної мережі УПЦ МП, за словами нардепа, в Україні не буде. Навіть якщо не буде відповідного закону – народ сам це винесе.
"Це релігія, яка просуває ідеологію "руського міра", а не будь-які православні традиції. Тому існувати вона не має права. Ба більше – це своєрідне шпигунське гніздо, яке намагається впливати там, де РПЦ присутня. В Україні такого не буде", – впевнено відзначив Дунда.
Олег Дунда про діяльність УПЦ МП в Україні: дивитись відео
Зазначимо, за спостереженням народного депутата, за пів року прихильників УПЦ МП значно поменшало. Відповідно знизилася й підтримка.
Діяльність УПЦ МП в Україні: останні новини
- У Кам’янці-Подільському прийняли рішення щодо заборони МП на території України, виходу Кам'янець-Подільської єпархії УПЦ МП зі складу РПЦ та припинення договорів оренди чи користування УПЦ (МП) церковними спорудами, які перебувають у державній власності.
- В одному із соборів Хмельницького 2 квітня 2023 священники УПЦ МП побили військового. У церкві заявили, що це провокація. Військовий опинився у лікарні, а за справу взялися правоохоронці. Згодом стало відомо про перехід церкви до ПЦУ.
- Всупереч закону митрополит Онуфрій очолив недільну службу в Києво-Печерській лаврі. Там зібралися віряни.
- Віряни УПЦ МП лякають киян "великим потопом" у відповідь на виселення з Лаври. До чого тут галушка.