Про це в ефірі 24 Канала заявив народний депутат України із партії "Слуга народу" Олег Дунда. Він назвав за яких умов це буде можливо.

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Залишилося декілька місяців

До кінця 2023 року структурної мережі УПЦ МП, за словами нардепа, в Україні не буде. Навіть якщо не буде відповідного закону – народ сам це винесе.

"Це релігія, яка просуває ідеологію "руського міра", а не будь-які православні традиції. Тому існувати вона не має права. Ба більше – це своєрідне шпигунське гніздо, яке намагається впливати там, де РПЦ присутня. В Україні такого не буде", – впевнено відзначив Дунда.

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Зазначимо, за спостереженням народного депутата, за пів року прихильників УПЦ МП значно поменшало. Відповідно знизилася й підтримка.

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