Парафіяни УПЦ МП запевняють, що вигнання ченців УПЦ МП із лаври зруйнує дамбу та спровокує потоп. І що україномовних українців до розвалу СРСР буцімто взагалі не існувало.

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Захисники УПЦ МП в Лаврі знову відзначились абсурдними заявами

Жінкам, які належать до шанувальниць УПЦ МП, не сподобалося "осквернення храмів" українськими колядками.

Осквернення храму, бо на Різдво там були ось ці колядки, чортів ганяли... Жінки, дівчата з фарбованими губами та з ріжками заходили у вівтар, у святую святих! Це неможливо! Будинок молитви, сказав Господь, наречеться, там тільки молитва. Монахи за нас молилися, весь час моляться. Ми ж не винні, що Радянський Союз розпався і що вийшли російськомовні та україномовні,

– заявила журналістам жінка середнього віку.

Кореспондент і люди, які перебували поблизу, перепитали у жінки, чи справді вона вважає, що українською мовою українці заговорили лише після 1991 року. Вона не знала, що відповісти, тож знову почала розповідати одну з улюблених пропагандистських тез про утиски російськомовних: "Та ну ні, ми не винні... Що розділилися. Тепер женуть за мову. Я 11 років навчалася українською мовою. А зараз бачите, що вийшло? Якщо ти українською не розмовляєш, значить ти ворог. Ворог народу".

Київ від затоплення врятувала галушка

Натомість її однодумиця заявила, що кілька десятиліть тому Київ від затоплення врятувала галушка. І, мовляв, "якщо останній монах піде з Лаври, то по Хрещатику будуть плавати кораблі''.

У 1985 році – зараз знайду, покажу, – прорвало дамбу. Вони кілька тижнів засипали її, потім здогадалися засипати мукою дамбу. Потім у 1986 році бахнув Чорнобиль. І про неї забули. І стоїть вона з 1985 року на муці. Там галушка, розумієте?,

– заявила жінка.

Коли журналіст жартівливо сказав, що ця дивна інформація – "сенсація", вона заявила, що "це не сенсація". Вона порадила зайти в інтернет і вбити у ютубі "Галушка врятувала Київ". У цьому відео про галушку розповідають, що якщо Лавру "заберуть", буде такий великий потоп Києва, що дійте до ЗАЕС і навіть до Туреччини.

Вона живе на першому поверсі, тому помре швидко. Але жителям Правого берега буде гірше. І взагалі буде повний блекаут.

Вам розкажуть, що коли заберуть лавру... Ну, там не скажуть, що коли лавру заберуть. Але є пророцтво: коли заберуть лавру – Лівого берега не буде. Я живу на першому поверсі, я помру швидко. Ті, що ось тут, їм буде набагато більше. Тому що буде повний блекаут, бо впаде вся енергосистема. Тому що Запорізька атомна, якщо до неї дійде, невідомо, що буде. Хвиля дійде до Туреччини,

– сказала вона.

Віряни УПЦ МП розповіли про "Київську галушку": дивіться відео