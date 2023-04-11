Решение о запрете УПЦ МП на Волыни было принято сегодня, 11 апреля. "За" проголосовали 54 депутата.

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Еще одно историческое решение

В общине рассмотрели проект решения об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и запрете деятельности УПЦ МП на территории Волынской области.

По словам депутата Юрия Полищука, монахи УПЦ МП сотрудничают с российским врагом, а большинство из них имеют российские паспорта.

Только в прошлом году Служба безопасности Украины возбудила 52 уголовных дела против 55 священников Украинской православной церкви. Ни одно государство не может допустить существования агентурной сети врага во время войны,

– отметил депутат.

Обратите внимание! 15 сентября 2022 года Волынский областной совет поддержал обращение в ВРУ, Кабмин и СНБО о запрете УПЦ МП на территории Украины. "За" проголосовали 52 депутата.

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