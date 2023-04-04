Городские советы приняли соответствующее решение на сессиях 4 апреля. Это случилось после того, как священнослужители УПЦ МП избили в церкви военного.
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УПЦ МП лишили земельных участков в Хмельницком
Ранее сообщалось, что депутаты Хмельницкого городского совета прекратили для УПЦ МП право пользования земельным участком на территории Свято-Покровского кафедрального собора, где их священнослужители напали на военного.
Позже общественный деятель Андрей Смолий сообщил, что на внеочередной сессии депутаты обсуждали возможность расторжения всех договоров на землю с организациями, связанными с Московским патриархатом. Все единогласно проголосовали за то, чтобы прекратить право пользования земельными участками всем религиозным организациям в общине, принадлежащим УПЦ МП.
В Хмельницком горсовете "религиозная" сессия… Решение по всем церквям приняли единогласно 38 присутствующих депутатов,
– рассказал Смолий.
Также Смолий опубликовал список земельных участков, которыми пользуются УПЦ МП в Хмельницком. Он отметил, что, возможно, прокремлевские попы не захотят их покинуть. Тогда общине придется "помочь".
Список участков УПЦ МП в Хмельницком / Андрей Смолий
В Каменец-Подольском тоже приняли историческое решение
В этот же день депутаты Каменец-Подольского городского совета единогласно приняли 3 важных обращения: о запрете московского патриархата на территории Украины, выходе Каменец-Подольской епархии УПЦ МП из состава РПЦ и прекращении договоров аренды или пользования УПЦ (МП) церковными сооружениями находящиеся в государственной собственности.
Также местные депутаты проголосовали за 19 проектов о прекращении пользования земельными участками московским патриархатом и дополнительно за еще один об отмене аренды.
Что предшествовало
- Утром 2 апреля священнослужители Свято-Покровского кафедрального собора УПЦ МП в Хмельницком избили военного Артура Ананьева, который с начала полномасштабного вторжения ушел добровольцем на фронт в составе 19 стрелкового батальона. В результате боевых действий мужчина имеет контузию и черепно-мозговую травму.
- Конфликт возник, когда военный спросил у присутствующих, сколько людей еще должно погибнуть, чтобы они перестали ходить в Московский патриархат. После чего на мужчину с кулаками напали священнослужители.
- После инцидента активисты провели собрание на территории Свято-Покровского кафедрального собора. Они большинством голосов проголосовали за переход церкви в ПЦУ. В тот же вечер капеллан ПЦУ провел в храме первую службу.
- В тот же день мэр Хмельницкого Александр Симчишин заявил, что УПЦ МП должна быть запрещена по всей Украине. Тогда же он сообщил, что в городе планируется запретить прокремлевским священникам пользоваться землей.