За соответствующие решения проголосовали 10 апреля на внеочередной сессии. На нее пришло и зарегистрировалось 55 депутатов, то есть сессия правомерна.
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Что известно о запрете УПЦ МП в Ровненской области
Ровненский областной совет решил принять решение, включающее несколько анонсированных ранее проектов. В частности, областной совет обратился в Кабмин, чтобы прекратить договоры аренды с религиозными организациями, не выполняющими требования законов Украины.
Считаем, что восстановление законности и правопорядка в сфере регулирования деятельности религиозных организаций путем расторжения договоров аренды и/или пользования на здания, находящиеся в государственной и коммунальной собственности, с центрами церкви государства-оккупанта будет оказывать положительное влияние на общество в целом,
– говорится в документе.
Областной совет отметил, что это:
- позволит снизить влияние страны-агрессора на религиозную ситуацию в Украине;
- обеспечит соблюдение законов Украины;
- станет важной составляющей становления демократического общества, где права и свободы граждан обеспечиваются должным образом.
В проекте решения говорится, что это еще один шаг к Победе и европейской интеграции Украины.
...законные требования украинского государства выполнить нормы закона представляются российскими пропагандистскими СМИ как "гонение за веру", а эта украинская по названию, но не по своей сути, религиозная организация всячески подыгрывает агрессору в его подрывной деятельности в Украине,
– говорится в сообщении.
В частности, УПЦ МП озвучивает кремлевские нарративы, готовит почву для духовной и военной оккупации. При полномасштабном вторжении многочисленные коллаборанты в рясах:
- благословляли "освободителей";
- сотрудничали с ними на временно оккупированных украинских территориях;
- проводили разведывательную деятельность;
- способствовали террору против украинских патриотов.
Более того, для Украинской православной церкви московского патриархата это не единичные случаи, это системное явление.
Также Ровненский облсовет решил:
- "запретить деятельность Украинской православной церкви (московского патриархата) на территории Ровненской области";
- отменить решение исполнительного комитета Ровненского областного совета народных депутатов в 1991 – 1992 годах в части религиозных общин, которые на дату принятия этого решения находятся в составе Украинской православной церкви (московского патриархата).
Что заявили в УПЦ МП
Руководитель Ровненской епархии УПЦ (МП) архиепископ Пимен был на сессии. Он заявил, что их собор изменил устав и "благословение московского патриарха было отменено", поэтому "церковь полностью самостоятельна".
Архиепископ Пимен также рассказал, что УПЦ МП:
- "имеет больше прав и полномочий среди мирового православия, чем ПЦУ";
- "есть коллаборационизм, но он есть во всех слоях населения, и среди вас, уважаемые... Осуждать можно очень много, а можно просто искоренить...".
Также руководитель Ровненской епархии УПЦ (МП) заявил, что якобы: "Наших прихожан увольняют только за то, что они ходят в церковь. Это дискриминация, которая отдаляет нас от вступления в ЕС и от евроинтеграции, это разъединяет общество".
В ответ на слова Пимена возмутился депутат облсовета Сергей Кондрачук. Он обратился к тем, кто разрешил руководителю Ровенской епархии УПЦ (МП) прийти и выступить.
Вы когда нажимали кнопку "дать слово", вы чем руководствовались?! Если бы мы сейчас осуждали, например, вагнеровцев, вы хотели бы, чтобы на трибуне стоял Пригожин и говорил, что они не террористы?! Зачем их сюда пустили, зачем вы даете слово слушать эту ересь?!
– сказал депутат.
Запрет УПЦ МП в других областях
- 5 апреля община Свято-Георгиевского Кафедрального собора Львовской епархии УПЦ МП проголосовала за переход к Православной церкви Украины.
- Еще один храм УПЦ МП во Львове демонтировали, ведь это был самострой. В третьем помещении УПЦ МП по улице Пекарской будут развивать реабилитацию для военных.
- После избиения бывшего военного в храме депутаты Хмельницкого областного совета 4 апреля заявили о запрете деятельности УПЦ МП на территории области. За это облсовет проголосовал на внеочередном заседании сессии.
- 28 марта городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что в городе больше нет храмов УПЦ МП. Ведь в последней церкви, которая раньше принадлежала московскому патриархату, провели богослужение отцы Православной Церкви Украины.