Церковь находится на улице Тараса Бобанича во Львове. Местные власти надеются, что уже в ближайшее время этот собор станет Гарнизонным храмом ПЦУ.

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Одна из церквей Львова переходит в ПЦУ

Утром 5 апреля в Свято-Георгиевском Кафедральном соборе собралась громада, чтобы проголосовать за переход в ПЦУ. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий обнародовал видео, на котором можно увидеть, что происходит в храме.

Сейчас в храме ставят окончательную точку в существовании здесь так называемого московского патриархата. Прихожане принимают решение о переходе в ПЦУ. Надеюсь, уже в ближайшее время эта церковь станет Гарнизонным храмом ПЦУ,
– отметил глава региона.

Что происходит в соборе Львова: смотрите видео

По словам мэра Андрея Садового, ситуация по поводу храма на улице Бобанича сложная. Имущество принадлежит религиозной громаде, которая на словах отрекается от МП.

"Поэтому здесь есть два варианта: официально стать Украинской церковью, или же пройти процесс национализации. Все необходимые для этого документы уже подготовлены", – подчеркнул Садовой.

По состоянию на 12:20 возле храма собираются люди, которые держат плакаты с надписями "Русской церкви не место в Украине". К тому же туда пришли люди, которые против перехода в ПЦУ.


Возле храма собираются люди / фото Суспильне


Возле храма уже стоят люди с плакатами / фото Суспильне

Садовой рассказал об имуществе МП во Львове

Мэр Львова Андрей Садовой сообщал, что помещения на Пекарской будут приняты на баланс города – там будут развивать систему реабилитации.

Относительно помещения на Сыхове – его демонтируют в ближайшее время.

"Приняли первое решение о передаче земельного участка Православной церкви Украины. Он будет принадлежать общине", – отметил Садовой.

Хмельницкий облсовет заявил о запрете УПЦ МП в области

Накануне депутаты Хмельницкого областного совета заявили о запрете деятельности УПЦ МП на территории области. Соответствующее решение облсовет принял на внеочередном заседании сессии.

До этого городской совет Хмельницкого прекратил право пользования земельными участками религиозным организациям, относящимся к УПЦ МП. Речь идет о 13 земельных участках, которые находятся в собственности общины, в частности, и о Свято-Покровском кафедральном соборе.