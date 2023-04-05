Церковь находится на улице Тараса Бобанича во Львове. Местные власти надеются, что уже в ближайшее время этот собор станет Гарнизонным храмом ПЦУ.

Важно Никакого присутствия УПЦ МП в Украине не будет: нардеп объяснил, что на это повлияет

Одна из церквей Львова переходит в ПЦУ

Утром 5 апреля в Свято-Георгиевском Кафедральном соборе собралась громада, чтобы проголосовать за переход в ПЦУ. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий обнародовал видео, на котором можно увидеть, что происходит в храме.

Сейчас в храме ставят окончательную точку в существовании здесь так называемого московского патриархата. Прихожане принимают решение о переходе в ПЦУ. Надеюсь, уже в ближайшее время эта церковь станет Гарнизонным храмом ПЦУ,

– отметил глава региона.

Что происходит в соборе Львова: смотрите видео

Обратите внимание! Имущество этого храма на улице Бобанича принадлежит религиозной громаде.

По словам мэра Андрея Садового, ситуация по поводу храма на улице Бобанича сложная. Имущество принадлежит религиозной громаде, которая на словах отрекается от МП.

"Поэтому здесь есть два варианта: официально стать Украинской церковью, или же пройти процесс национализации. Все необходимые для этого документы уже подготовлены", – подчеркнул Садовой.

По состоянию на 12:20 возле храма собираются люди, которые держат плакаты с надписями "Русской церкви не место в Украине". К тому же туда пришли люди, которые против перехода в ПЦУ.



Возле храма собираются люди / фото Суспильне



Возле храма уже стоят люди с плакатами / фото Суспильне

Садовой рассказал об имуществе МП во Львове

Мэр Львова Андрей Садовой сообщал, что помещения на Пекарской будут приняты на баланс города – там будут развивать систему реабилитации.

Относительно помещения на Сыхове – его демонтируют в ближайшее время.

"Приняли первое решение о передаче земельного участка Православной церкви Украины. Он будет принадлежать общине", – отметил Садовой.

Хмельницкий облсовет заявил о запрете УПЦ МП в области

Накануне депутаты Хмельницкого областного совета заявили о запрете деятельности УПЦ МП на территории области. Соответствующее решение облсовет принял на внеочередном заседании сессии.

До этого городской совет Хмельницкого прекратил право пользования земельными участками религиозным организациям, относящимся к УПЦ МП. Речь идет о 13 земельных участках, которые находятся в собственности общины, в частности, и о Свято-Покровском кафедральном соборе.