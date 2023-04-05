Церква розташована на вулиці Тараса Бобанича у Львові. Місцева влада сподівається, що вже найближчим часом цей собор стане Гарнізонним храмом ПЦУ.

Важливо Жодної присутності УПЦ МП в Україні не буде: нардеп пояснив, що на це вплине

Одна з церков Львова переходить у ПЦУ

Зранку 5 квітня у Свято-Георгіївському Кафедральному соборі зібралася громада, щоб проголосувати за перехід до ПЦУ. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький оприлюднив відео, на якому можна побачити, що відбувається у храмі.

Зараз у храмі ставлять остаточну крапку в існуванні тут так званого московського патріархату. Парафіяни ухвалюють рішення про перехід у ПЦУ. Сподіваюся, вже найближчим часом ця церква стане Гарнізонним храмом ПЦУ,

– зазначив глава регіону.

Що відбувається у соборі Львова: дивіться відео

Зверніть увагу! Майно цього храму на вулиці Бобанича належить релігійній громаді.

За словами мера Андрія Садового, ситуація щодо храму на вулиці Бобанича складна. Майно належить релігійній громаді, яка на словах відрікається від МП.

"Тому тут є два варіанти: офіційно стати Українською церквою, або ж пройти процес націоналізації. Всі необхідні для цього документи вже підготовлено", – наголосив Садовий.

Станом на 12:20 біля храму збираються люди, які тримають плакати із написами "Російській церкві не місце в Україні". До цього ж туди прийшли люди, які проти переходу до ПЦУ.



Біля храму збираються люди / фото Суспільне



Біля храму вже стоять люди з плакатами / фото Суспільне

Садовий розповів про майно МП у Львові

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомляв, що приміщення на Пекарській будуть прийняті на баланс міста – там розвиватимуть систему реабілітації.

Щодо приміщення на Сихові – його демонтують найближчим часом.

"Прийняли першу ухвалу щодо передачі земельної ділянки Православній церкві України. Вона належатиме громаді", – зауважив Садовий.

Хмельницька облрада заявила про заборону УПЦ МП в області

Напередодні депутати Хмельницької обласної ради заявили про заборону діяльності УПЦ МП на території області. Відповідне рішення облрада ухвалила на позачерговому засіданні сесії.

До цього міська рада Хмельницького припинила право користування земельними ділянками релігійним організаціям, що належать до УПЦ МП. Йдеться про 13 земельних ділянок, що перебувають у власності громади, зокрема, і про Свято-Покровський кафедральний собор.