Депутатів на сесію скликали через скандальний інцидент із бійкою у храмі УПЦ МП у Хмельницькому 2 квітня.

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Історичне рішення

У рішенні Хмельницької обласної ради зазначається, що депутати також звернулися до президента України Володимира Зеленського з пропозицією невідкладно розглянути законопроєкт, яким передбачається заборона діяльності УПЦ МП на території України.

Депутати обласної ради одноголосно прийняли рішення про заборону діяльності Української Православної Церкви Московського патріархату (офіційно зареєстрована як Київська митрополія Української православної церкви) на території Хмельницької області,

– зазначають в облраді.

Проте подібне рішення місцевого самоврядування неможливо втілити, оскільки воно перебуває поза компетенцією місцевих рад – для цього потрібний спеціальний закон.

Після інциденту з побиттям військового у Свято-Покровському кафедральному соборі міська рада Хмельницького на позачерговій сесії припинила право користування земельними ділянками релігійним організаціям, що належать до УПЦ МП. Йдеться про 13 земельних ділянок, що перебувають у власності громади, зокрема, і про Свято-Покровський кафедральний собор.

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