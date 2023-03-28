Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что утром 28 марта люди при входе не пускали священников ПЦУ провести богослужение. Однако отцы смогли помолиться за мир в Украине.

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Что известно о богослужении ПЦУ в храме

К сожалению, сегодня (28 марта – 24 Канал) встретили сопротивление, стояли люди на входе и не пускали священнослужителей ПЦУ в помещение, в храме распылили газ. А накануне неизвестные заварили ворота в храм. Однако священники ПЦУ попали внутрь и провели молебен,

– рассказал Руслан Марцинкив.

Он объяснил, что это историческое событие, ведь это была первая служба Православной церкви Украины в храме Рождества Христова на улице Довженко в Ивано-Франковске.

"Это был последний храм в Ивано-Франковске, который принадлежал УПЦ Московского патриархата", – отметил мэр.

Он добавил, что храм теперь официально – собственность общества ПЦУ. Чиновник объяснил, что в храме стало меньше икон, что не удивительно. Ведь о вероятное уменьшение икон журналисты замечали даже в Киево-Печерской лавре, откуда выезжает УПЦ МП.

Журналисты сообщали о столкновениях возле храма

Корреспондентка Суспильного с места происшествия сообщала, что перед богослужением у храма собралось несколько сотен человек.

Между верующими УПЦ МП и ПЦУ произошло столкновение,

– говорится в сообщении.

Верующие вошли внутрь церкви через заднюю дверь. В храме священники ПЦУ смогли провести богослужение за мир в Украине.

В полиции Ивано-Франковской области в комментарии 24 Каналу рассказали, что полиция обеспечила охрану публичного порядка.

"В полицию не поступало никаких заявлений", – рассказали правоохранители по поводу вероятных столкновений.

Что этому предшествовало