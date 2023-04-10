Попри це в Україні залишається 8 505 церков, що підпорядковуються УПЦ МП. Це стало відомо з Реєстру церков московського патріархату.

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Що відомо про перехід церков в ПЦУ

У моніторинговому сервісі зазначили, що наразі неможливо точно підрахувати повну кількість релігійних громад УПЦ МП, оскільки єдине, що дає змогу ідентифікувати ту чи іншу релігійну установу – це назва. У відомстві також зазначили, що церкви, які не мають у своїй назві абревіатуру УПЦ, автоматично належать до московського патріархату.

Якщо ж у назві установи зазначено "Українська православна церква" без уточнення патріархату, то вона пов’язана з УПЦ МП,

– наголосили в організації.

Згідно зі змінами до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", релігійні установи мають показувати свої зв’язки з Росією у назві. Проте деякі церкви намагаються ці дані приховати.

"Всі ці релігійні громади перебувають на території Чернівецької області", – сказали в опендатботі.

Області з найбільшою кількістю церков московського патріархату не змінились з кінця 2022 року, це Донеччина, Хмельниччина та Вінниччина.

Мапа церков Московського патріархату / Фото Опендатабот.

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