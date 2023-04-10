У своїй постанові ВР пропонує звернутися до Уряду щодо невідкладної перевірки дотримання умов договору про користування Почаївською Свято-Успенською лаврою. Перевірятимуть також стан іншого майна лаври, яке є державною власністю.

Дивіться також У Раді пропонують розірвати договір оренди з УПЦ МП щодо Почаївської лаври

Раді пропонують ухвалити відповідний законопроєкт

Додамо, що у проєкті, який подала народна депутатка Наталія Піпа, зазначено, що такі дії необхідні, аби захистити національний простір, запобігти проявам інформаційної пропаганди представниками УПЦ, а також відновити законну та історичну справедливість.

Комітет рекомендував депутатам затвердити рекомендацію Кабінету Міністрів розірвати договір оренди комплексів споруд Почаївської лаври в Тернопільській області з Українською православною церквою Московського патріархату.

У пояснювальній записці зазначають, що Почаївська лавра в тимчасовому володінні Московського патріархату стала джерелом впливу "русского мира" на території України, "форпостом антиукраїнських сил та осередком міжконфесійного протистояння й розбрату".

Слід зауважити, що до комплексу Почаївської лаври входить 18 будівель, 2003 року його передали в оренду МП на 49 років.

Доля Почаївської лаври: що відомо