В своем постановлении ВР предлагает обратиться к Правительству по поводу неотложной проверки соблюдения условий договора о пользовании Почаевской Свято-Успенской лаврой. Проверят также состояние другого имущества лавры, которое является государственной собственностью.
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Раде предлагают принять соответствующий законопроект
Добавим, что в проекте, который подала народная депутат Наталья Пипа, отмечено, что такие действия необходимы, чтобы защитить национальное пространство, предотвратить проявления информационной пропаганды представителями УПЦ, а также восстановить законную и историческую справедливость.
Комитет рекомендовал депутатам утвердить рекомендацию Кабинета Министров расторгнуть договор аренды комплексов зданий Почаевской лавры в Тернопольской области с Украинской православной церковью Московского патриархата.
В пояснительной записке отмечают, что Почаевская лавра во временном владении Московского патриархата стала источником влияния "русского мира" на территории Украины, "форпостом антиукраинских сил и центром межконфессионального противостояния и раздора".
Следует отметить, что в комплекс Почаевской лавры входит 18 зданий, в 2003 году он был передан в аренду МП на 49 лет.
Судьба Почаевской лавры: что известно
- 28 марта синод Православной церкви Украины образовал в Почаевской лавре религиозную организацию "Почаевская Свято-Успенская Лавра Тернопольской епархии Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)". Возглавил ее митрополит Тернопольский и Кременецкий Нестор.
- Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук объяснял, что если государство разорвет аренду с УПЦ МП, то приход ПЦУ сможет проводить службу в Почаевской лавре.
- Ранее глава Минкульта Александр Ткаченко рассказал, что между правительством Азарова и УПЦ МП было заключено соглашение на 49 лет по аренде Почаевской лавры. Произошло это в 2003 году, то есть договор действует до 2052 года.
- Уже 15 марта министр культуры заявил, что ведомство начинает процесс возврата имущества в Свято-Успенской Почаевской лавре, которым сейчас пользуется УПЦ МП.
- По словам Ткаченко, из-за действий наместника Почаевской лавры будет возбуждено уголовное дело по препятствованию пользования имуществом государства.