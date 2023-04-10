Несмотря на это, в Украине остается 8 505 подчиняющихся церквей УПЦ МП. Это стало известно из Реестра церквей московского патриархата.
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Что известно о переходе церквей в ПЦУ
В мониторинговом сервисе отметили, что пока невозможно точно подсчитать полное количество религиозных общин УПЦ МП, поскольку единственное, что позволяет идентифицировать то или иное религиозное учреждение – это название. В ведомстве также отметили, что церкви, не имеющие в своем названии аббревиатуру УПЦ, автоматически принадлежат московскому патриархату.
Если же в названии учреждения указано "Украинская православная церковь" без уточнения патриархата, то оно связано с УПЦ МП,
– отметили в организации.
Согласно изменениям в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях", религиозные учреждения должны показывать свои связи с Россией в названии. Однако некоторые церкви пытаются эти данные скрыть.
"Все эти религиозные общины находятся на территории Черновицкой области", – сказали в опендатботе.
Области с наибольшим количеством церквей московского патриархата не изменились с конца 2022 года, это Донецкая, Хмельницкая и Винницкая области.
Карта церквей Московского патриархата / Фото Опендатабот.
Переход церквей в ВЦУ: последние новости
- Члены Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики согласовали обращение Верховной Рады о расторжение с УПЦ МП договора аренды комплексов построек Почаевской Успенской лавры. Это решение было принято на заседании еще 7 апреля.
- Ровенский областной совет 10 апреля запретила деятельность УПЦ МП в области. За соответствующие решения проголосовали на внеочередной сессии.
- Глава УПЦ МП Онуфрий 8 апреля подтвердил, что имел паспорт России в прошлом. Но утверждает, что отказался от него, когда между Киевом и Москвой ухудшились отношения.