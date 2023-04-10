Несмотря на это, в Украине остается 8 505 подчиняющихся церквей УПЦ МП. Это стало известно из Реестра церквей московского патриархата.

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Что известно о переходе церквей в ПЦУ

В мониторинговом сервисе отметили, что пока невозможно точно подсчитать полное количество религиозных общин УПЦ МП, поскольку единственное, что позволяет идентифицировать то или иное религиозное учреждение – это название. В ведомстве также отметили, что церкви, не имеющие в своем названии аббревиатуру УПЦ, автоматически принадлежат московскому патриархату.

Если же в названии учреждения указано "Украинская православная церковь" без уточнения патриархата, то оно связано с УПЦ МП,

– отметили в организации.

Согласно изменениям в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях", религиозные учреждения должны показывать свои связи с Россией в названии. Однако некоторые церкви пытаются эти данные скрыть.

"Все эти религиозные общины находятся на территории Черновицкой области", – сказали в опендатботе.

Области с наибольшим количеством церквей московского патриархата не изменились с конца 2022 года, это Донецкая, Хмельницкая и Винницкая области.

Карта церквей Московского патриархата / Фото Опендатабот.

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