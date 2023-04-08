Об этом Митрополит Онуфрий написал в своем официальном заявлении. Однако информацию о том, что он до сих пор является гражданином страны-террористки, называет слухами.

Напомним Как глава УПЦ МП Онуфрий начал работать в Россию в 90-х: фото российских паспортов

Как Онуфрий объясняет, что у него был российский паспорт

Митрополит Онуфрий говорит, что после окончания 3 курсов в Черновицком государственном университете он решил стать священником и захотел поступить в Одесскую духовную семинарию, однако там его не приняли. Поэтому он уехал в российский город Загорск, где находится Троице-Сергиева Лавра, а при ней были Московская духовная семинария и академия.

Окончив оба заведения, как утверждает митрополит, он стал частью братии Лавры и провел там 19 лет, а в 1988 году его перевели в Почаевскую Лавру.

Онуфрий объясняет получение российского паспорта тем, что во время распада СССР у него была постоянная прописка на территории страны-агрессора, поэтому автоматически получил именно паспорт России. Однако с началом российской агрессии, как утверждает глава УПЦ МП, он отказался от него.

Между Украиной и Россией были хорошие братские отношения. Когда эти отношения стали ухудшаться, особенно в последние десять лет, я покинул российское гражданство. У меня нет российского паспорта. Особенно это было подтверждено, когда выступил против войны России с Украиной и осудил российскую агрессию. Я считаю себя гражданином только Украины,

– говорит Онуфрий.

Долгое время митрополит не обращал внимания на свое гражданство и объясняет это тем, что у него было желание завершить жизнь именно в Троице-Сергиевой Лавре в Загорске, что позволял совершить паспорт России.

Митрополит уверяет, что считает себя только гражданином Украины и осуждает войну против нашего государства. Однако напоследок Онуфрий добавил, что "как в Украине, так и в России много хороших людей, которые не спекулируют на войне".

Я знаю, что и сегодня и в России, как и в Украине, есть много добрых и прекрасных людей, которые не спекулируют войной, а искренне осуждают ее как явление, которое не сближает людей, а наоборот – разделяет. Пусть таких людей будет больше чем тех, кто одобряет войну или греет на ней свои руки. Пусть Господь всех нас простит, вразумит и благословит,

– написал Онуфрий.

Напомним, что накануне издания "Украинская правда" опубликовало расследование, в котором говорится, что Онуфрий и еще по меньшей мере 20 служителей УПЦ МП имеют российские паспорта. По данным расследования, Онуфрий оформил российский паспорт в 2002 году, а заграничный – в 2003 году. Однако регистрация заграничного российского паспорта зафиксирована еще в 1998 году, что подтверждает факт того, что паспорт России глава УПЦ МП получил еще в 90-х.