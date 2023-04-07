Журналисты-расследователи обнаружили, что, несмотря на то, что Онуфрий родился в Черновицкой области, он уже в 90-х имел российское гражданство.

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Справка. Березовский Орест Владимирович, известный широкой общественности как митрополит Онуфрий. С 17 августа 2014 года – предстоятель УПЦ МП и Управляющий архиерей Киевской епархии УПЦ МП.

Как Онуфрий годами кормил верующих русской пропагандой

Онуфрий неоднократно заявлял, что война на Востоке, которую Россия начала против Украины в 2014 году, якобы "гражданская". Он подавал это утверждение как "инсайдерскую" информацию и выступал "за мир".

Не живем с Богом, сами себе делаем войну, сами мы всему виноваты. Покаемся, вернемся к Богу, все прекратится и будет снова хорошая, красивая и мирная жизнь,

– говорил он.

Он ни разу не упоминал об агрессии России и Путина, аннексии украинских территорий, оккупации, преступлениях россиян против суверенного государства. Он делал вид, что не знает ни об Иловайском котле, ни о сбитом Малайзийском боинге и параллельно рассказывал о давлении на УПЦ МП. Также он неоднократно катался в Москву и прославлял епископа РПЦ Кирилла.

В 2015 году митрополит Онуфрий вместе с другими сановниками УПЦ демонстративно не встали в момент, когда президент Украины Порошенко зачитывал с трибуны Верховной Рады имена защитников Украины.

Мы не встали, потому что это был наш знак протеста против войны как явления. Мы не хотим, чтобы война продолжалась на нашей земле, мы не хотим, чтобы люди убивали друг друга,

– заявил тогда он.

Журналисты отметили, что Онуфрий, который критиковал только украинские власти, говорил нарративами кремлевской пропаганды и выступал не против России, а за "мир и любовь", очевидно, использовался в реализации российских планов против Украины.

Онуфрий имеет несколько российских паспортов

Журналисты-расследователи установили, что согласно выписке из системы "Роспаспорт" Онуфрий несколько раз получал российские паспорта:

20 марта 2002 года в Москве Онуфрий получил паспорт гражданина России.

В 2003 году он оформил в Москве загранпаспорт гражданина России.

В 1998 году он тоже оформлял загранпаспорт России. То есть к тому моменту у него уже было российское гражданство.

Согласно данным той же выписки из российской базы, Онуфрий получал загранпаспорт по-прежнему в 1998 году. А это значит, что и российское гражданство украинский митрополит имел гораздо раньше,

– заметил журналист.

Российские паспорта Онуфрия: скриншоты с видео