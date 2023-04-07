Журналісти-розслідувачі виявили, що попри те, що Онуфрій народився у Чернівецькій області, він вже у 90-х мав російське громадянство.

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Довідка. Березовський Орест Володимирович, відомий широкому загалу як митрополит Онуфрій. З 17 серпня 2014 року – предстоятель УПЦ МП та Керівний архієрей Київської єпархії УПЦ МП.

Як Онуфрій роками годував вірян російською пропагандою

Онуфрій неодноразово заявляв, що війна на Сході, яку Росія розпочала проти України у 2014 році, нібито є "громадянською". Він подавав це твердження, як "інсайдерську" інформацію й виступав "за мир".

Не живемо з Богом, самі собі робимо війну, самі ми всьому винуваті. Покаємося, повернемось до Бога, все припиниться і буде знову добре, красиве і мирне життя,

– казав він.

Він жодного разу не згадував про агресію Росії та Путіна, анексію українських територій, окупацію, злочини росіян проти суверенної держави. Він удавав, що не знає ні про Іловайський котел, ні про збитий Малазійський боїнг й паралельно розповідав про тиск на УПЦ МП. Також він неодноразово катався до Москви й прославляв єпископа РПЦ Кирила.

У 2015 році митрополит Онуфрій разом з іншими сановниками УПЦ демонстративно не встали в момент, коли президент України Порошенко зачитував з трибуни Верховної Ради імена захисників України.

Ми не встали, тому що це був наш знак протесту проти війни як явища. Ми не хочемо, щоб війна продовжувалася на нашій землі, ми не хочемо, щоб люди вбивали один одного,

– заявив тоді він.

Журналісти зауважили, що Онуфрій, який критикував лише українську владу, говорив наративами кремлівської пропаганди та виступав не проти Росії, а за "мир і любов", очевидно, використовувався в реалізації російських планів проти України.

Онуфрій має кілька російських паспортів

Журналісти-розслідувачі встановили, що згідно з витягом із системи "Роспаспорт" Онуфрій кілька разів отримував російські паспорти:

20 березня 2002 року у Москві Онуфрій отримав паспорт громадянина Росії.

У 2003 році він оформив у Москві закордонний паспорт громадянина Росії.

У 1998 році він теж оформлював закордонний паспорт Росії. Тобто на той момент у нього вже було російське громадянство.

Згідно з даними тієї ж виписки з російської бази, Онуфрій отримував закордонний паспорт і раніше, у 1998 році. А це означає, що і російське громадянство український митрополит мав набагато раніше,

– зауважив журналіст.

Російські паспорти Онуфрія: скриншоти з відео