У відомстві назвали скандального митрополита "образом мученика за православну віру". І звісно, там теж спекулюють здоров'ям Павла, мовляв, йому потрібна медична допомога. Це вони, певно, про алергію, на яку скаржився Паша, коли не хотів одягати браслет.

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Звинувачують українську владу та США

Ба більше там назвали законно обрану українську владу "режимом Зеленського", який нібито "наполегливо прагне завдати вирішальної поразки православній вірі в Україні".

Традиційно, під звинувачення потрапили і Сполучені Штати, бо, мовляв, "за весь час гонінь православних в Україні вони жодного разу не виступили з критикою".

Вимагаємо негайного звільнення митрополита Павла та надання йому відповідної медичної допомоги,

– йдеться у повідомленні.

Довідка. Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід колишньому наміснику монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі митрополиту Павлу у вигляді 2 місяців домашнього арешту з носінням електронного браслета.

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Скарги Павла на здоров'я