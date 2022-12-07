По результатам голосования облсовет обратится в центральные органы власти Украины с просьбой запретить деятельность религиозных общин УПЦ МП. Решение фактически было принято без обсуждения, сразу поставив на голосование.

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На УПЦ МП наложат санкции

Депутаты просят наложить санкции на руководство УПЦ МП. Также нардепы предлагают наложить аресты на счета и имущество руководства Московского патриархата, чтобы направить их на восстановление Украины.

Житомирский облсовет просит обеспечить безотлагательную регистрацию документов религиозных организаций общин, изменивших подчинение в канонических и организационных вопросах, приняв решение о переходе в Православную церковь Украины.

В обращении также говорится о необходимости обеспечения быстрого и действенного реагирования правоохранительных органов на все выявленные факты сотрудничества с агрессором и ведение антиукраинской пропаганды со стороны священнослужителей УПЦ МП, в том числе высокого ранга.

Также депутаты обратились в Министерство культуры и информационной политики относительно немедленного приостановления использования памятников истории и архитектуры представителями Московской церкви.

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