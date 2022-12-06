Первое решение связано с Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести. Именно ей поручено провести религиоведческую экспертизу Устава об управлении Украинской православной церкви на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом.

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Какое решение приняло правительство

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что на прошлой неделе СНБО одобрил ряд решений по деятельности религиозных организаций, связанных с Россией.

Во исполнение решений СНБО правительство одобрило изменение подчинения Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести. До этого она была подчинена Министерству культуры и информационной политики, а теперь будет подчиняться непосредственно Кабмину.

Во исполнение Указа Президента принимаем первое решение в этом направлении. Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести будет отнесена к центральным органам исполнительной власти, которые подчиняются непосредственно Кабинету Министров Украины,

– заявил Шмигаль.

Кроме того, структурные подразделения местных государственных администраций, к полномочиям которых относятся вопросы деятельности религиозных организаций, станут подотчетны и подконтрольны Государственной службе Украины по этнополитике.

Это не только позволит расширить полномочия структуры, но упростит коммуникацию Кабмина с Государственной службой, ведь теперь она будет непосредственной.

Также, как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, Елена Богдан уволена с должности председателя Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести. Нового главу структуры еще не назначили.

Напомним, что на фоне обысков в храмах УПЦ МП в разных регионах Украины, во время которых выявляли российские паспорта, методички из Москвы и т.п., 2 декабря Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 1 декабря о санкциях в отношении аффилированных с центрами влияния в России религиозных организаций. Президент Украины постановил, что контролировать исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины должен секретарь СНБО Алексей Данилов.