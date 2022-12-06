Перше рішення пов'язане з Державною службою України з етнополітики та свободи совісті. Саме їй доручено провести релігієзнавчу експертизу Статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом.

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Яке рішення ухвалив уряд

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що минулого тижня РНБО схвалила низку рішень щодо діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Росією.

На виконання рішень РНБО уряд схвалив зміну підпорядкування Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Дотепер вона була підпорядкована Міністерству культури та інформаційної політики, а тепер буде підпорядковуватися безпосередньо Кабміну.

На виконання Указу Президента ухвалюємо перше рішення в цьому напрямку. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті буде віднесена до центральних органів виконавчої влади, які підпорядковуються безпосередньо Кабінету Міністрів України,

– заявив Шмигаль.

Крім того, структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, до повноважень яких належать питання діяльності релігійних організацій, стануть підзвітні та підконтрольні Державній службі України з етнополітики.

Це не тільки дозволить розширити повноваження структури, але й спростить комунікацію Кабміну з Державною службою, адже тепер вона буде безпосередньою.

Також, як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, Олену Богдан звільнено з посади голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Нового очільника структури ще не призначили.

Нагадаємо, що на тлі обшуків у храмах УПЦ МП в різних регіонах України, під час яких виявляли російські паспорти, методички з Москви тощо, 2 грудня Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 1 грудня про санкції щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій. Президент України постановив, що контролювати виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України повинен секретар РНБО Олексій Данілов.