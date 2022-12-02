Соответствующий указ №820 был опубликован на сайте Офиса Президента. Владимир Зеленский подписал его 1 декабря. С этого дня он и вступил в силу.
Заметьте СНБО приняло жесткое решение относительно российских церквей в Украине
Что предусматривает указ Зеленского
Своим указом президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года о:
- отдельные аспекты деятельности религиозных организаций в Украине;
- и применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер, то есть санкций.
Владимир Зеленский постановил, что контролировать выполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины должен секретарь СНБО Оленкс Данилов.